  1. Inicio
  2. · San Pedro

Más plazas comerciales generan empleo y dinamizan la economía de San Pedro Sula

La expansión de plazas comerciales genera empleo, atrae inversión y amplía la oferta de comercios y servicios en la ciudad. Hay unas 10 plazas en construcción en San Pedro Sula

  • Actualizado: 26 de junio de 2026 a las 12:52 -
  • Kleymer Baquedano
Más plazas comerciales generan empleo y dinamizan la economía de San Pedro Sula

En el bulevar Mackey se encuentra Masdeval Plaza, que cuenta con dos niveles de espacioscomerciales; además, incorpora una torre de 15 pisos destinada a apartamentos.

 Foto: Franklin Muñoz| La Prensa
San Pedro Sula, Honduras

Las plazas comerciales, tanto grandes como pequeñas, además de crear empleo durante su construcción y operación, ofrecen a la ciudadanía nuevas opciones de comercio y servicios, lo que contribuye a ampliar la oferta y la demanda en el mercado.

En los últimos 10 años, la construcción de plazas comerciales se ha incrementado significativamente como respuesta a la necesidad de más espacios comerciales, el crecimiento del emprendimiento y la dinamización de la economía.

Torres y condominios de lujo transforman el desarrollo de San Pedro Sula

Actualmente, unas 10 plazas comerciales están en construcción y otras ya han iniciado operaciones.

Entre ellas destaca Town Center, un moderno concepto de plaza comercial ubicado en el bulevar del este, a escasos metros de Mega Mall.

El complejo cuenta con 84 locales comerciales, 10 espacios para kioscos y aproximadamente 650 estacionamientos.

Una de las plazas comerciales más modernas es Town Center, en el bulevar del este: ofrece 84 locales comerciales, 10 quioscos y más de 600 estacionamientos.

Una de las plazas comerciales más modernas es Town Center, en el bulevar del este: ofrece 84 locales comerciales, 10 quioscos y más de 600 estacionamientos.

 (Foto: Yoseph Amaya| Diario La Prensa)

En el bulevar Mackey se halla Masdeval Plaza, que ofrece dos niveles de espacios comerciales. Además, incorpora una torrede 15 pisos destinada a apartamentos y oficinas corporativas.

Merendón Place, un centro comercial desarrollado bajo el concepto “lifestyle”, con amplios espacios, una tienda deportiva de 500 metros cuadrados, cafés y restaurantes.

Merendón Place, un centro comercial desarrollado bajo el concepto “lifestyle”, con amplios espacios, una tienda deportiva de 500 metros cuadrados, cafés y restaurantes.

 (Diario La Prensa)

Por su parte, en Bosques del Merendón, enel sector noreste de la ciudad, se ubica Merendón Place, un centro comercial desarrollado bajo el concepto“lifestyle”.

Frente a la colonia Satélite, cuenta con supermercados, tiendas de conveniencia, servicios financieros y restaurantes.

Frente a la colonia Satélite, cuenta con supermercados, tiendas de conveniencia, servicios financieros y restaurantes.

 (Diario La Prensa)

El complejo alberga una tienda Sportia de 500 metros cuadrados, así como el Sportia Pádel Club, que cuenta con canchas para la práctica de este deporte bajo la marca Adidas. Asimismo,ofrece una variada propuesta gastronómica con reconocidas marcas.

Ubicada estratégicamente sobre el bulevar Mackey, en la zona noroeste, Plaza Carolina cuenta con restaurantes, cafeterías, centros de belleza, establecimientos de tecnología, tiendas para el hogar, entre otros comercios.

En una zona de amplio crecimiento, Plaza Carolina ofrece tiendas, salones de belleza, gastronomía, entre otros.

En una zona de amplio crecimiento, Plaza Carolina ofrece tiendas, salones de belleza, gastronomía, entre otros.

 (Diario La Prensa)

Por otro lado, en Plaza Doral, situada en el bulevar del este, frente a la colonia Satélite, encontrará supermercados, tiendas de conveniencia, servicios financieros y restaurantes.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Kleymer Baquedano
Kleymer Baquedano
kleymer.baquedano@laprensa.hn

Licenciada en Periodismo, egresada de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras. Periodista multimedia con experiencia en notas de economía, desarrollo en infraestructura y vialidad, empresa privada y gobierno. Parte del equipo de Diario La Prensa desde 2011.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias