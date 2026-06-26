Más plazas comerciales generan empleo y dinamizan la economía de San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras

Las plazas comerciales, tanto grandes como pequeñas, además de crear empleo durante su construcción y operación, ofrecen a la ciudadanía nuevas opciones de comercio y servicios, lo que contribuye a ampliar la oferta y la demanda en el mercado. En los últimos 10 años, la construcción de plazas comerciales se ha incrementado significativamente como respuesta a la necesidad de más espacios comerciales, el crecimiento del emprendimiento y la dinamización de la economía.

Actualmente, unas 10 plazas comerciales están en construcción y otras ya han iniciado operaciones. Entre ellas destaca Town Center, un moderno concepto de plaza comercial ubicado en el bulevar del este, a escasos metros de Mega Mall. El complejo cuenta con 84 locales comerciales, 10 espacios para kioscos y aproximadamente 650 estacionamientos.

En el bulevar Mackey se halla Masdeval Plaza, que ofrece dos niveles de espacios comerciales. Además, incorpora una torrede 15 pisos destinada a apartamentos y oficinas corporativas.

Por su parte, en Bosques del Merendón, enel sector noreste de la ciudad, se ubica Merendón Place, un centro comercial desarrollado bajo el concepto“lifestyle”.

El complejo alberga una tienda Sportia de 500 metros cuadrados, así como el Sportia Pádel Club, que cuenta con canchas para la práctica de este deporte bajo la marca Adidas. Asimismo,ofrece una variada propuesta gastronómica con reconocidas marcas. Ubicada estratégicamente sobre el bulevar Mackey, en la zona noroeste, Plaza Carolina cuenta con restaurantes, cafeterías, centros de belleza, establecimientos de tecnología, tiendas para el hogar, entre otros comercios.