Town Center presenta un nuevo concepto de plaza comercial en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Town Center, cuyo eslogan es “¡Encuentra, Conecta, Disfruta!”, realizó la bendición e inauguración oficial de sus instalaciones, un nuevo desarrollo que introduce un moderno concepto de plaza comercial en San Pedro Sula. El acto solemne se llevó a cabo con la presencia de autoridades nacionales y municipales, representantes del sector empresarial e invitados especiales. El proyecto, desarrollado por Inversiones Aliadas, empresa liderada por Raymound Maalouf, presidente ejecutivo, surge con la visión de ofrecer un espacio que combine comercio, servicios y experiencias en un ambiente accesible y moderno, pensado para las necesidades de las familias hondureñas.

“Este proyecto es el resultado del esfuerzo conjunto de arquitectos, ingenieros, constructores, diseñadores, trabajadores, inversionistas y colaboradores, cuyo talento, dedicación y compromiso hicieron posible convertir ese sueño en realidad”, expresó Maalouf. El empresario agregó que para Inversiones Aliadas “es un verdadero honor compartir la inauguración de Town Center, un proyecto que representa no solo una inversión en infraestructura, sino también una firme declaración de confianza en el presente y el futuro de Honduras”. Maalouf destacó que Town Center responde a una visión de crecimiento urbano estratégico, al identificar el sector noreste de San Pedro Sula como una zona de alto potencial comercial y de confluencia ciudadana. Asimismo, subrayó que uno de los ejes centrales del proyecto es su capacidad para generar empleo directo e indirecto, así como impulsar a proveedores, emprendedores y pequeñas empresas. Con estas características, Town Center se consolida como una de las plazas comerciales más grandes del país en su categoría, con un diseño abierto que promueve la comodidad, la circulación natural de los visitantes y una experiencia integral de compra y entretenimiento.

Por su parte, María Antonieta Mejía, designada presidencial, asistió al evento en representación del presidente Nasry Asfura. La funcionaria señaló que la apertura de nuevos centros de inversión puede convertirse en un detonador de la economía local y generar ingresos fiscales que se traduzcan en inversión pública. “Esperamos que este sea solo el punto de partida de muchas inversiones que van a venir a Honduras, pero, sobre todo, que creamos en la población joven que tiene el país, y en especial San Pedro Sula, y que creamos en las mujeres emprendedoras”, destacó.

A su vez, Roberto Contreras, alcalde de San Pedro Sula, resaltó la visión empresarial de Raymound Maalouf, quien transformó un terreno improductivo en una fuente de empleo e inversión. Contreras destacó la inversión de la familia Maalouf, que calificó como un modelo de generación de riqueza que va más allá del ahorro bancario, al multiplicar el capital mediante la creación de empleos e infraestructura.

Instalaciones modernas para la diversión familiar

El complejo cuenta con 84 locales comerciales, 10 espacios para kioscos y aproximadamente 650 estacionamientos, distribuidos entre sótano y áreas de parqueo en superficie, lo que permite a los visitantes disfrutar de amplios espacios y fácil movilidad dentro del proyecto. Uno de los principales atributos del desarrollo es su ubicación estratégica y facilidad de acceso, especialmente para quienes se desplazan desde el sector de La Lima, gracias a la conexión a través del vado que permite un ingreso ágil al complejo. Asimismo, la plaza cuenta con una salida directa que facilita el retorno hacia el centro de San Pedro Sula.

Guillermo Díaz, director comercial de Inversiones Aliadas, señaló que la ubicación de Town Center responde a una estrategia de expansión hacia zonas de alta densidad y crecimiento poblacional, en proximidad a otro proyecto existente, Mega Mall. Según Díaz, esto refleja una apuesta por sectores con mayor demanda potencial de servicios comerciales. Añadió que el proyecto se distingue por su arquitectura moderna y por ser una plaza abierta orientada al esparcimiento familiar, lo que la diferencia de otros formatos de centros comerciales. El diseño busca que las familias del sector puedan reunirse y compartir en un ambiente agradable.

Mix comercial: todo en un solo lugar

Town Center presenta además un mix comercial equilibrado, diseñado para ofrecer múltiples servicios en un mismo lugar. Entre su oferta se encuentran supermercado, gimnasio, farmacias, restaurantes, cafeterías, tiendas para el hogar, moda y calzado, tecnología, telefonía, artículos escolares, productos de cuidado personal y limpieza para el hogar, entre otros.

René Turcios, gerente de Mercadeo de Inversiones Aliadas, indicó que la oferta gastronómica de Town Center se perfila como uno de los principales elementos diferenciadores frente a otros centros comerciales de la zona. El concepto integra restaurantes, anclas comerciales de gran formato y servicios esenciales, configurando un mix cuidadosamente seleccionado para atender diversas necesidades del consumidor. Turcios informó que la propuesta incluye Supermercados La Colonia, farmacias, el gimnasio Smart Fit más grande de San Pedro Sula y el primer Starbucks en este sector, además de tiendas para el hogar y ropa deportiva. Asimismo, destacó la construcción de un anfiteatro destinado a actividades para niños y bebés.