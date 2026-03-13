  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Credimóvil celebra cinco años de crecimiento y confianza en Honduras

Credimóvil celebró cinco años de operaciones, destacando su crecimiento, promociones especiales y el respaldo de miles de clientes hondureños

  • Actualizado: 13 de marzo de 2026 a las 16:30 -
  • Brand Studio
Credimóvil celebra cinco años de crecimiento y confianza en Honduras

Ejecutivos y colaboradores de Credimóvil celebran el quinto aniversario de operaciones en San Pedro Sula.

 Fotos: Héctor Paz
San Pedro Sula, Honduras.

En un ambiente de celebración y gratitud, Credimóvil conmemoró su quinto aniversario de operaciones en San Pedro Sula, consolidándose como una institución que impulsa soluciones financieras para miles de hondureños.

La agencia principal, ubicada en la Primera Calle, 12 Avenida de la capital industrial, fue el punto de encuentro donde ejecutivos, colaboradores, aliados comerciales, clientes y medios de comunicación se reunieron para celebrar los principales logros alcanzados durante este tiempo, así como las metas que marcan el futuro de la institución.

La agencia ubicada en el Boulevard Morazán, primera calle 12 avenida S.O, Media cuadra abajo del Estadio Morazán, le atienden en horario de lunes a viernes: 8:30 AM - 5:30 PM y sáb: 9:00 AM - 2:00 PM .

La agencia ubicada en el Boulevard Morazán, primera calle 12 avenida S.O, Media cuadra abajo del Estadio Morazán, le atienden en horario de lunes a viernes: 8:30 AM - 5:30 PM y sáb: 9:00 AM - 2:00 PM .

Durante la jornada, la empresa financiera, parte de Grupo Inversa, también reconoció el compromiso de su equipo de trabajo, destacando la dedicación de los colaboradores que han acompañado el crecimiento de la organización desde sus primeros años. Además del reconocimiento a diferentes aliados comerciales.

Celebrando logros

Keily Balderramos, gerente de Credimóvil San Pedro Sula, destacó, “Cumplir cinco años representa un logro importante para nuestra empresa. Agradecemos a nuestros colaboradores por su dedicación, a nuestros clientes por su confianza y a nuestros aliados por acompañarnos en este camino. Seguiremos trabajando para ofrecer más oportunidades y muchos más beneficios para quienes confían en nosotros”.
La ejecutiva también extendió una invitación a la población a visitar la agencia y formar parte de las actividades del mes de aniversario.

Keily Balderramos, gerente de Credimóvil SPS, destacó el compromiso de la empresa con los hondureños.

Keily Balderramos, gerente de Credimóvil SPS, destacó el compromiso de la empresa con los hondureños.

Premiando la lealtad

Como parte de la celebración, Credimóvil anunció promociones especiales para nuevos clientes y para quienes ya forman parte de su cartera.
“Tenemos promociones especiales todos los meses, pero este año por ser nuestro aniversario tenemos premios para todos”, indicó Balderramos. Entre las dinámicas destaca una promoción dirigida a nuevos clientes que abran su crédito durante el mes de aniversario.

“Para aquellos que quieren optar su crédito por primera vez, tenemos un minuto regalón en el supermercado. Van a tener un minuto para poder meter en el carrito de compras todo lo que quieran y Credimóvil lo paga”, explicó.

Credimóvil celebra cinco años de crecimiento y confianza en Honduras
(Keily Balderramos, Kathia Coto, Rina Torres y Antonio Henríquez, recibieron reconocimientos por su destacada labor en la agencia Credimóvil SPS. )

La empresa también ha preparado incentivos para quienes han demostrado fidelidad y responsabilidad en sus pagos, es así que, como parte de esta dinámica, Credimóvil entregará kits especiales a diez ganadores, cuyos nombres se darán a conocer a inicios de abril.

Financiamiento a su medida

A lo largo de estos cinco años, Credimóvil se ha posicionado como una institución reconocida por facilitar el acceso al financiamiento de vehículos, uno de los servicios más solicitados por los clientes.

“Comúnmente somos conocidos porque facilitamos la compra de vehículos. Nuestros aliados estratégicos siempre son los vendedores de autos para que usted pueda comprar su primer carro o cambiarlo”, explicó Balderramos.

Rina Torres entregó un reconocimiento al representante de Importaciones Toledo, por ser uno de sus principales aliados comerciales.

Rina Torres entregó un reconocimiento al representante de Importaciones Toledo, por ser uno de sus principales aliados comerciales.

Cabe señalar que, además del financiamiento para la compra de automóviles, la institución ofrece créditos respaldados con garantía vehicular que permiten a los clientes obtener liquidez para distintas necesidades. Entre ellas, incentiva el emprendimiento y la consolidación de deudas.

Cobertura, evolución y planes

Actualmente, Credimóvil mantiene presencia en San Pedro sula y Tegucigalpa, las dos principales ciudades del país, ampliando su atención a clientes provenientes de todo el país. El crecimiento de la institución durante estos cinco años ha estado marcado por la innovación y la mejora constante del servicio.

Credimóvil continúa impulsando oportunidades de financiamiento para el crecimiento de los hondureños.

Credimóvil continúa impulsando oportunidades de financiamiento para el crecimiento de los hondureños.

De cara al futuro, Credimóvil continuará fortaleciendo sus servicios y ampliando sus canales digitales para brindar mayor accesibilidad a sus clientes.

“El tema de nuestro servicio ha evolucionado a lo largo de estos cinco años. Hemos migrado a muchos canales digitales por lo que mejoramos de manera continua”, indicó Balderramos.
La gerente también destacó que la opinión de los usuarios es clave para el crecimiento de la institución.

Ejecutivos de Grupo Inversa, estuvieron presentes en la celebración de aniversario.

Ejecutivos de Grupo Inversa, estuvieron presentes en la celebración de aniversario.

“Cada recomendación y cada opinión del cliente es escuchada para tratar de brindarle el mejor servicio”, concluyó.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias