Credimóvil celebra cinco años de crecimiento y confianza en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

En un ambiente de celebración y gratitud, Credimóvil conmemoró su quinto aniversario de operaciones en San Pedro Sula, consolidándose como una institución que impulsa soluciones financieras para miles de hondureños. La agencia principal, ubicada en la Primera Calle, 12 Avenida de la capital industrial, fue el punto de encuentro donde ejecutivos, colaboradores, aliados comerciales, clientes y medios de comunicación se reunieron para celebrar los principales logros alcanzados durante este tiempo, así como las metas que marcan el futuro de la institución.

Durante la jornada, la empresa financiera, parte de Grupo Inversa, también reconoció el compromiso de su equipo de trabajo, destacando la dedicación de los colaboradores que han acompañado el crecimiento de la organización desde sus primeros años. Además del reconocimiento a diferentes aliados comerciales.

Celebrando logros

Keily Balderramos, gerente de Credimóvil San Pedro Sula, destacó, “Cumplir cinco años representa un logro importante para nuestra empresa. Agradecemos a nuestros colaboradores por su dedicación, a nuestros clientes por su confianza y a nuestros aliados por acompañarnos en este camino. Seguiremos trabajando para ofrecer más oportunidades y muchos más beneficios para quienes confían en nosotros”.

La ejecutiva también extendió una invitación a la población a visitar la agencia y formar parte de las actividades del mes de aniversario.

Premiando la lealtad

Como parte de la celebración, Credimóvil anunció promociones especiales para nuevos clientes y para quienes ya forman parte de su cartera.

“Tenemos promociones especiales todos los meses, pero este año por ser nuestro aniversario tenemos premios para todos”, indicó Balderramos. Entre las dinámicas destaca una promoción dirigida a nuevos clientes que abran su crédito durante el mes de aniversario. “Para aquellos que quieren optar su crédito por primera vez, tenemos un minuto regalón en el supermercado. Van a tener un minuto para poder meter en el carrito de compras todo lo que quieran y Credimóvil lo paga”, explicó.

La empresa también ha preparado incentivos para quienes han demostrado fidelidad y responsabilidad en sus pagos, es así que, como parte de esta dinámica, Credimóvil entregará kits especiales a diez ganadores, cuyos nombres se darán a conocer a inicios de abril.

Financiamiento a su medida

A lo largo de estos cinco años, Credimóvil se ha posicionado como una institución reconocida por facilitar el acceso al financiamiento de vehículos, uno de los servicios más solicitados por los clientes. “Comúnmente somos conocidos porque facilitamos la compra de vehículos. Nuestros aliados estratégicos siempre son los vendedores de autos para que usted pueda comprar su primer carro o cambiarlo”, explicó Balderramos.

Cabe señalar que, además del financiamiento para la compra de automóviles, la institución ofrece créditos respaldados con garantía vehicular que permiten a los clientes obtener liquidez para distintas necesidades. Entre ellas, incentiva el emprendimiento y la consolidación de deudas.

Cobertura, evolución y planes

Actualmente, Credimóvil mantiene presencia en San Pedro sula y Tegucigalpa, las dos principales ciudades del país, ampliando su atención a clientes provenientes de todo el país. El crecimiento de la institución durante estos cinco años ha estado marcado por la innovación y la mejora constante del servicio.

De cara al futuro, Credimóvil continuará fortaleciendo sus servicios y ampliando sus canales digitales para brindar mayor accesibilidad a sus clientes. “El tema de nuestro servicio ha evolucionado a lo largo de estos cinco años. Hemos migrado a muchos canales digitales por lo que mejoramos de manera continua”, indicó Balderramos.

La gerente también destacó que la opinión de los usuarios es clave para el crecimiento de la institución.