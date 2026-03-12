Gatorade Challenge Utila impulsará el turismo deportivo en la isla

San Pedro Sula, Honduras.

Gatorade, la bebida hidratante deportiva número uno a nivel mundial, lanzó el Gatorade Challenge Utila, que se realizará el 30 de mayo en esta isla caribeña, como parte de su visión de apoyo y fomento al deporte en el país. Henry López, coordinador de marca de Gatorade, indicó que el evento surge como una iniciativa orientada al turismo deportivo, con el propósito de impulsar destinos atractivos de Honduras.

“Como marca queremos resaltar la belleza que tiene la isla”, comentó López, al destacar que Gatorade busca aprovechar el auge del running para atraer corredores nacionales y dar visibilidad a Utila.

Tras su primera edición en Copán Ruinas, el éxito obtenido por el Gatorade Challenge motivó la búsqueda de nuevos destinos en el país. “Esperamos llevar la mayor cantidad de corredores posible a Utila”, dijo López, al señalar que el evento busca dinamizar la economía local y generar entusiasmo en la comunidad. El Gatorade Challenge Utila representa un nuevo desafío para los corredores y abre la posibilidad de que, en el futuro, se realicen más eventos de este nivel en la isla hondureña.

Un refrescante desafío en Utila

Durante el lanzamiento de la iniciativa en el Taproom de La20, ejecutivos de Embotelladora de Sula (Emsula) y Gatorade informaron a invitados y medios de comunicación los detalles de la carrera, en la que cientos de corredores competirán en modalidades de 5 y 10 kilómetros. Yolibeth Centeno y Emmanuel Girón, representantes de Running Honduras, compartieron información sobre la competencia: Entrega de kits: se realizará el viernes 29 de mayo, de 10:00 am a 5:00 pm, en las instalaciones de The Galaxy Way Utila. Carrera: se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, con salida y meta en Playa Municipal Chepa’s Beach. La reunión está convocada a las 5:00 am; la salida de 10 kilómetros será a las 5:30 am y la de 5 kilómetros a las 5:35 am. Premiación: se realizará en Playa Municipal Chepa’s Beach a las 6:00 pm, seguida de un After Race Party a las 7:00 pm. Método de inscripción: las personas pueden inscribirse mediante depósito o transferencia a la cuenta Banpaís/Ahorro: 210010536469, a nombre de Run & Bike HN S. de R.L., RTN: 05019023514422. Posteriormente deben enviar la imagen del comprobante al WhatsApp +504 8998-4039. Premiaciones: habrá premios en efectivo para las categorías generales de 5 y 10 kilómetros, masculino y femenino. Además, se entregarán medallas a todos los participantes, trofeos para las categorías y sorteos de artículos promocionales entre los inscritos.

Los representantes de Running Honduras explicaron que los fondos recaudados a través de las inscripciones serán entregados a la Bay Islands Conservation Association (BICA), una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de los ecosistemas marinos y costeros en el departamento insular de Honduras. Entre las marcas patrocinadoras del evento figuran Running Honduras, Galaxy Wave, Adrenaline Rush, Cervecería La20 y Aguazul, que junto con Gatorade se suman a la iniciativa de apoyo a la fundación mediante la carrera.

Corredores reciben con entusiasmo el próximo reto