Gatorade Challenge Utila impulsará el turismo deportivo en la isla

Gatorade, la bebida hidratante deportiva número uno a nivel mundial, lanzó el Gatorade Challenge Utila, que se realizará el 30 de mayo en esta isla caribeña, como parte de su visión de apoyo y fomento al deporte en el país.
Henry López, coordinador de marca de Gatorade, indicó que el evento surge como una iniciativa orientada al turismo deportivo, con el propósito de impulsar destinos atractivos de Honduras.
“Como marca queremos resaltar la belleza que tiene la isla”, comentó López, al destacar que Gatorade busca aprovechar el auge del running para atraer corredores nacionales y dar visibilidad a Utila.
Tras su primera edición en Copán Ruinas, el éxito obtenido por el Gatorade Challenge motivó la búsqueda de nuevos destinos en el país. “Esperamos llevar la mayor cantidad de corredores posible a Utila”, dijo López, al señalar que el evento busca dinamizar la economía local y generar entusiasmo en la comunidad.
El Gatorade Challenge Utila representa un nuevo desafío para los corredores y abre la posibilidad de que, en el futuro, se realicen más eventos de este nivel en la isla hondureña.
Un refrescante desafío en Utila
Durante el lanzamiento de la iniciativa en el Taproom de La20, ejecutivos de Embotelladora de Sula (Emsula) y Gatorade informaron a invitados y medios de comunicación los detalles de la carrera, en la que cientos de corredores competirán en modalidades de 5 y 10 kilómetros.
Yolibeth Centeno y Emmanuel Girón, representantes de Running Honduras, compartieron información sobre la competencia:
Entrega de kits: se realizará el viernes 29 de mayo, de 10:00 am a 5:00 pm, en las instalaciones de The Galaxy Way Utila.
Carrera: se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, con salida y meta en Playa Municipal Chepa’s Beach. La reunión está convocada a las 5:00 am; la salida de 10 kilómetros será a las 5:30 am y la de 5 kilómetros a las 5:35 am.
Premiación: se realizará en Playa Municipal Chepa’s Beach a las 6:00 pm, seguida de un After Race Party a las 7:00 pm.
Método de inscripción: las personas pueden inscribirse mediante depósito o transferencia a la cuenta Banpaís/Ahorro: 210010536469, a nombre de Run & Bike HN S. de R.L., RTN: 05019023514422. Posteriormente deben enviar la imagen del comprobante al WhatsApp +504 8998-4039.
Premiaciones: habrá premios en efectivo para las categorías generales de 5 y 10 kilómetros, masculino y femenino. Además, se entregarán medallas a todos los participantes, trofeos para las categorías y sorteos de artículos promocionales entre los inscritos.
Los representantes de Running Honduras explicaron que los fondos recaudados a través de las inscripciones serán entregados a la Bay Islands Conservation Association (BICA), una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de los ecosistemas marinos y costeros en el departamento insular de Honduras.
Entre las marcas patrocinadoras del evento figuran Running Honduras, Galaxy Wave, Adrenaline Rush, Cervecería La20 y Aguazul, que junto con Gatorade se suman a la iniciativa de apoyo a la fundación mediante la carrera.
Corredores reciben con entusiasmo el próximo reto
Mayra Aguilar, corredora sampedrana con seis años de experiencia en el running, expresó su entusiasmo por el nuevo evento deportivo. Al igual que otros clubes de corredores que asistieron al lanzamiento, destacó la importancia de este tipo de competencias para la comunidad deportiva.
Basada en competencias previas, afirmó que espera una experiencia positiva. “Es una alegría para nosotros que seguimos todas las carreras que ellos organizan”, dijo Aguilar, quien también forma parte del club Pegasus.
La corredora señaló que la salud y el bienestar a largo plazo son los principales motivos que la impulsan a mantener un estilo de vida activo. Según explicó, este enfoque va más allá del rendimiento deportivo e incluye convertirse en un referente para su entorno familiar.