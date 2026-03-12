  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Gatorade Challenge Utila impulsará el turismo deportivo en la isla

El Gatorade Challenge Utila se realizará el 30 de mayo con carreras de 5 y 10 km y busca impulsar el turismo deportivo en la isla. Las inscripciones ya están abiertas para los corredores.

  • Actualizado: 12 de marzo de 2026 a las 18:00 -
  • Brand Studio
Gatorade Challenge Utila impulsará el turismo deportivo en la isla

Representantes de Emsula, Gatorade y patrocinadores del Gatorade Challenge Utila presentes en el lanzamiento de esta competencia.

 Fotos: Neptalí Romero
San Pedro Sula, Honduras.

Gatorade, la bebida hidratante deportiva número uno a nivel mundial, lanzó el Gatorade Challenge Utila, que se realizará el 30 de mayo en esta isla caribeña, como parte de su visión de apoyo y fomento al deporte en el país.

Henry López, coordinador de marca de Gatorade, indicó que el evento surge como una iniciativa orientada al turismo deportivo, con el propósito de impulsar destinos atractivos de Honduras.

Los patrocinadores del Gatorade Challenge Utila: Patricia Wilson, de Aguazul; Jesús Reyes, de Galaxy Wave; Juan Carlos Fajardo, de Cervecería La20; y Efraín Flores, de Adrenalina Rush, estuvieron presentes en el lanzamiento de la competencia.

Los patrocinadores del Gatorade Challenge Utila: Patricia Wilson, de Aguazul; Jesús Reyes, de Galaxy Wave; Juan Carlos Fajardo, de Cervecería La20; y Efraín Flores, de Adrenalina Rush, estuvieron presentes en el lanzamiento de la competencia.

“Como marca queremos resaltar la belleza que tiene la isla”, comentó López, al destacar que Gatorade busca aprovechar el auge del running para atraer corredores nacionales y dar visibilidad a Utila.

Henry López, coordinador de marca de Gatorade.

Henry López, coordinador de marca de Gatorade.

Tras su primera edición en Copán Ruinas, el éxito obtenido por el Gatorade Challenge motivó la búsqueda de nuevos destinos en el país. “Esperamos llevar la mayor cantidad de corredores posible a Utila”, dijo López, al señalar que el evento busca dinamizar la economía local y generar entusiasmo en la comunidad.

El Gatorade Challenge Utila representa un nuevo desafío para los corredores y abre la posibilidad de que, en el futuro, se realicen más eventos de este nivel en la isla hondureña.

Yolibeth Centeno y Emmanuel Girón, representantes de Running Honduras, brindaron información sobre el Gatorade Challenge Utila al público asistente.

Yolibeth Centeno y Emmanuel Girón, representantes de Running Honduras, brindaron información sobre el Gatorade Challenge Utila al público asistente.

Un refrescante desafío en Utila

Durante el lanzamiento de la iniciativa en el Taproom de La20, ejecutivos de Embotelladora de Sula (Emsula) y Gatorade informaron a invitados y medios de comunicación los detalles de la carrera, en la que cientos de corredores competirán en modalidades de 5 y 10 kilómetros.

Yolibeth Centeno y Emmanuel Girón, representantes de Running Honduras, compartieron información sobre la competencia:

Entrega de kits: se realizará el viernes 29 de mayo, de 10:00 am a 5:00 pm, en las instalaciones de The Galaxy Way Utila.

Carrera: se llevará a cabo el sábado 30 de mayo, con salida y meta en Playa Municipal Chepa’s Beach. La reunión está convocada a las 5:00 am; la salida de 10 kilómetros será a las 5:30 am y la de 5 kilómetros a las 5:35 am.

Premiación: se realizará en Playa Municipal Chepa’s Beach a las 6:00 pm, seguida de un After Race Party a las 7:00 pm.

Método de inscripción: las personas pueden inscribirse mediante depósito o transferencia a la cuenta Banpaís/Ahorro: 210010536469, a nombre de Run & Bike HN S. de R.L., RTN: 05019023514422. Posteriormente deben enviar la imagen del comprobante al WhatsApp +504 8998-4039.

Premiaciones: habrá premios en efectivo para las categorías generales de 5 y 10 kilómetros, masculino y femenino. Además, se entregarán medallas a todos los participantes, trofeos para las categorías y sorteos de artículos promocionales entre los inscritos.

Clubes de corredores que asistieron al lanzamiento del Gatorade Challenge Utila, que se realizará en próximo 30 de mayo en esta isla hondureña.

Clubes de corredores que asistieron al lanzamiento del Gatorade Challenge Utila, que se realizará en próximo 30 de mayo en esta isla hondureña.

Los representantes de Running Honduras explicaron que los fondos recaudados a través de las inscripciones serán entregados a la Bay Islands Conservation Association (BICA), una organización sin fines de lucro dedicada a la protección de los ecosistemas marinos y costeros en el departamento insular de Honduras.

Entre las marcas patrocinadoras del evento figuran Running Honduras, Galaxy Wave, Adrenaline Rush, Cervecería La20 y Aguazul, que junto con Gatorade se suman a la iniciativa de apoyo a la fundación mediante la carrera.

La corredora Mayra Aguilar expresó su entusiasmo por la nueva competencia que se realizará en la isla de Utila.

La corredora Mayra Aguilar expresó su entusiasmo por la nueva competencia que se realizará en la isla de Utila.

Corredores reciben con entusiasmo el próximo reto

Mayra Aguilar, corredora sampedrana con seis años de experiencia en el running, expresó su entusiasmo por el nuevo evento deportivo. Al igual que otros clubes de corredores que asistieron al lanzamiento, destacó la importancia de este tipo de competencias para la comunidad deportiva.

Basada en competencias previas, afirmó que espera una experiencia positiva. “Es una alegría para nosotros que seguimos todas las carreras que ellos organizan”, dijo Aguilar, quien también forma parte del club Pegasus.

La corredora señaló que la salud y el bienestar a largo plazo son los principales motivos que la impulsan a mantener un estilo de vida activo. Según explicó, este enfoque va más allá del rendimiento deportivo e incluye convertirse en un referente para su entorno familiar.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias