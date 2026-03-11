Honda CR-V: uno de los SUV más icónicos celebra 30 años de historia a nivel global

San Pedro Sula, Honduras.

Excel, distribuidor oficial de la marca Honda en Honduras, celebró el 30 aniversario del Honda CR-V, uno de los modelos más emblemáticos de la industria automotriz, con un evento especial dedicado a clientes y propietarios de la marca, reconociendo la lealtad de quienes han acompañado la trayectoria de este icónico SUV durante generaciones. La celebración reunió a clientes y entusiastas de Honda en una experiencia diseñada para conmemorar la historia del CR-V, resaltando su evolución a lo largo de tres décadas y el impacto que ha tenido en el desarrollo del segmento SUV a nivel global. “Es un honor representar a través de Excel, la marca Honda, una empresa conocida mundialmente y de muy buen renombre por la calidad y seguridad en la fabricación de sus vehículos”, expresó Jorge Fajardo, gerente de la marca Honda.

Fajardo destacó que los clientes valoran la Honda CR-V por su confiabilidad en materia de seguridad, calidad y eficiencia en el consumo de combustible, gracias a sus motores de alto rendimiento. Añadió que este patrón de fidelización se refleja en la disposición de los clientes a adoptar las nuevas generaciones del vehículo. Asimismo, señaló que la CR-V está dirigida principalmente a un perfil ejecutivo y profesional, aunque en los últimos años ha mostrado una tendencia creciente entre consumidores más jóvenes. Esta diversificación del segmento representa una oportunidad para ampliar la cartera de clientes. Hoy, 30 años después, el CR-V se mantiene como uno de los modelos más exitosos de Honda, con más de 15 millones de unidades vendidas a nivel mundial, consolidándose como uno de los SUV más reconocidos y confiables del mercado automotriz global.

Tecnología e innovación

Durante el evento de aniversario, los asistentes pudieron conocer más sobre la historia del modelo, su evolución a través de las distintas generaciones y las innovaciones tecnológicas que han definido su desarrollo a lo largo del tiempo. La actividad también fue una oportunidad para agradecer a los clientes que han confiado en el Honda CR-V y en la marca durante años. A lo largo de seis generaciones, el CR-V ha evolucionado constantemente incorporando tecnologías avanzadas, innovaciones en seguridad y mejoras en desempeño, manteniendo siempre los atributos que han definido su éxito: - Diseño moderno y sofisticado

- Amplio espacio interior y versatilidad

- Tecnología enfocada en experiencia y conveniencia de conducción

- Altos estándares de seguridad

- Confiabilidad de la ingeniería Honda “Celebrar los 30 años del Honda CR-V es reconocer la trayectoria de un modelo que ha acompañado a millones de personas alrededor del mundo. Este evento también es una forma de agradecer a nuestros clientes en Honduras, cuya confianza y lealtad han sido fundamentales para el éxito del CR-V en el país”, expresó Hugo Flores, gerente de Mercadeo en Excel Honduras. En Honduras, el Honda CR-V se ha consolidado como uno de los SUV más apreciados dentro de su segmento, destacándose por su equilibrio entre diseño, tecnología, seguridad y desempeño, características que continúan posicionándolo como una opción ideal para quienes buscan un vehículo versátil y confiable.

Financiamiento y prueba de manejo

Excel ofrece diversas alternativas de financiamiento a través de la banca nacional y de su propia financiera, Autofácil, lo que facilita el acceso al vehículo para distintos perfiles de clientes. La prueba de manejo se posiciona como una de las principales herramientas para convertir a clientes potenciales, al destacar la experiencia de conducción como uno de los argumentos más convincentes de venta.

Fajardo informó que los clientes interesados pueden solicitar pruebas de manejo a través del sitio web de Excel o acercándose directamente a cualquiera de sus agencias en San Pedro Sula, Tegucigalpa y La Ceiba.

Servicio posventa

Excel, que cuenta con 10 años distribuyendo la Honda CR-V en Honduras, dispone de infraestructura de servicio técnico especializado y presencia en tres ciudades del país, lo que garantiza soporte integral al cliente después de la compra. El servicio técnico incluye un taller multimarca con disponibilidad de repuestos y personal calificado para el mantenimiento de los vehículos.