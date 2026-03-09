Liquidez y gestión de inventarios: uno de los mayores retos del comercio en el país

San Pedro Sula, Honduras.

En mercados cada vez más dinámicos y competitivos, los empresarios enfrentan un desafío constante: la incertidumbre del comportamiento del consumidor. Las temporadas comerciales que antes podían predecirse con mayor claridad hoy están sujetas a cambios rápidos provocados por factores económicos, tecnológicos y sociales. Lo que funcionó con éxito en una temporada no necesariamente garantiza los mismos resultados en la siguiente. Las tendencias evolucionan, las preferencias del consumidor cambian y los ciclos de compra se vuelven cada vez más variables. Ante este panorama, las empresas deben adaptarse constantemente, tomar decisiones estratégicas y, sobre todo, mantener liquidez para responder a nuevas oportunidades o enfrentar momentos de desaceleración. Uno de los problemas más frecuentes para muchos comerciantes especialmente aquellos dedicados a la importación y distribución es la gestión de inventarios y el acceso a financiamiento inmediato. En numerosos casos, los empresarios poseen mercadería con valor comercial almacenada mientras enfrentan necesidades de capital para pagar impuestos de importación, adquirir nuevos productos o mantener el flujo operativo de sus negocios.

Este escenario plantea una interrogante clave para el ecosistema empresarial: cómo convertir inventario en liquidez sin detener la operación del negocio.

Soluciones a la medida

Ante esta realidad, han comenzado a surgir nuevas soluciones que buscan dinamizar la actividad comercial y brindar herramientas más flexibles para el sector privado en Honduras. Una de estas iniciativas es Credibodega, una sociedad mercantil del Grupo INVERSA. La empresa nace con el propósito de facilitar las actividades comerciales de empresarios y comerciantes, particularmente en la zona norte del país, mediante soluciones que combinan financiamiento, bodegaje y custodia de mercadería. Credibodega pone a disposición de empresarios grandes y pequeños un espacio inicial de 1,000 metros cuadrados de almacenamiento, equipado con sistemas de seguridad y ubicado estratégicamente en la 5ª Avenida y 7ª Calle del Barrio Guamilito en San Pedro Sula, con amplio parqueo y personal profesional con la experiencia necesaria para brindar un servicio confiable y responsable.

Entre los principales servicios que ofrece la empresa se encuentran: