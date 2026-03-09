Liquidez y gestión de inventarios: uno de los mayores retos del comercio en el país

En mercados cada vez más dinámicos y competitivos, los empresarios enfrentan un desafío constante: la incertidumbre del comportamiento del consumidor. Las temporadas comerciales que antes podían predecirse con mayor claridad hoy están sujetas a cambios rápidos provocados por factores económicos, tecnológicos y sociales.
Lo que funcionó con éxito en una temporada no necesariamente garantiza los mismos resultados en la siguiente. Las tendencias evolucionan, las preferencias del consumidor cambian y los ciclos de compra se vuelven cada vez más variables. Ante este panorama, las empresas deben adaptarse constantemente, tomar decisiones estratégicas y, sobre todo, mantener liquidez para responder a nuevas oportunidades o enfrentar momentos de desaceleración.
Uno de los problemas más frecuentes para muchos comerciantes especialmente aquellos dedicados a la importación y distribución es la gestión de inventarios y el acceso a financiamiento inmediato. En numerosos casos, los empresarios poseen mercadería con valor comercial almacenada mientras enfrentan necesidades de capital para pagar impuestos de importación, adquirir nuevos productos o mantener el flujo operativo de sus negocios.
Este escenario plantea una interrogante clave para el ecosistema empresarial: cómo convertir inventario en liquidez sin detener la operación del negocio.
Soluciones a la medida
Ante esta realidad, han comenzado a surgir nuevas soluciones que buscan dinamizar la actividad comercial y brindar herramientas más flexibles para el sector privado en Honduras.
Una de estas iniciativas es Credibodega, una sociedad mercantil del Grupo INVERSA. La empresa nace con el propósito de facilitar las actividades comerciales de empresarios y comerciantes, particularmente en la zona norte del país, mediante soluciones que combinan financiamiento, bodegaje y custodia de mercadería.
Credibodega pone a disposición de empresarios grandes y pequeños un espacio inicial de 1,000 metros cuadrados de almacenamiento, equipado con sistemas de seguridad y ubicado estratégicamente en la 5ª Avenida y 7ª Calle del Barrio Guamilito en San Pedro Sula, con amplio parqueo y personal profesional con la experiencia necesaria para brindar un servicio confiable y responsable.
Entre los principales servicios que ofrece la empresa se encuentran:
* Financiamiento del pago de impuestos de introducción al país, utilizando como garantía el inventario de la mercadería a nacionalizar.
* Financiamiento de hasta el 60% del valor de la mercadería importada.
* Servicio de bodegaje y custodia de mercadería no perecedera que respalda el financiamiento otorgado.
* Financiamiento sobre inventarios, permitiendo a los comerciantes obtener liquidez inmediata mientras su mercadería permanece resguardada.
A través de este modelo, Credibodega busca contribuir al fortalecimiento del comercio, ofreciendo herramientas prácticas que permiten a los empresarios mantener el dinamismo de sus negocios, mejorar su liquidez y aprovechar nuevas oportunidades de crecimiento en un entorno económico cambiante.
“Somos el aliado estratégico para hacer crecer su negocio.”
Contacto: www.credibodega.com