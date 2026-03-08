Torneo Billfish Open 2026 beneficia escuelas de Omoa con apoyo de Embotelladora de Sula

San Pedro Sula, Honduras

El pasado sábado 7 de marzo se llevó a cabo la edición número 14 del Honduras International Billfish Open 2026, un reconocido torneo de pesca deportiva que reunió a participantes nacionales e internacionales durante tres días de competencia. Entre los patrocinadores que acompañaron el evento se destacó Embotelladora de Sula, presente con sus marcas Gatorlit, Pepsi Zero Azúcar y Cerveza La 20, ofreciendo hidratación y degustación de sus productos a los pescadores y visitantes. Los dos stands de las marcas de Emsula fueron muy concurridos, ya que los asistentes pudieron probar las distintas bebidas mientras seguían de cerca la llegada de las embarcaciones. Este espacio permitió la interacción entre los participantes y generó un ambiente familiar y de convivencia durante todo el evento.

Para Melissa Villegas, gerente de marca de Gatorade, la participación de Embotelladora de Sula tiene un valor especial por el componente social del torneo.“Para nosotros es un orgullo estar presentes, porque la recaudación de los fondos de este torneo se destina a las escuelas de Omoa. Hay niños recibiendo clases bajo una galera, y sabemos que con lo que se recaude se beneficiará directamente su educación”, expresó. Villegas también destacó que la empresa tuvo el honor de entregar el premio del primer lugar de la categoría Billfish, un momento muy esperado que reconoce a los mejores pescadores del torneo. Según explicó, esta entrega refuerza el compromiso de la empresa con el deporte y con las comunidades que se benefician del evento.

Competencia y capturas destacadas

El torneo se desarrolló del 5 al 7 de marzo en The Marine Grill & Marina, ubicado a la orilla de la carretera hacia Omoa, y contó con la participación de 38 embarcaciones y alrededor de 200 personas, entre pescadores, capitanes y tripulaciones. Los participantes llegaron de distintas ciudades de Honduras, como San Pedro Sula, Roatán, Utila y Puerto Cortés, así como de otros países, entre ellos Belice, consolidando la convocatoria internacional del torneo. La competencia se dividió en tres categorías: Billfish, Rodeo e Infantil. La categoría principal, Billfish, se desarrolló bajo la modalidad de captura y liberación, donde cada Blue Marlin suma 500 puntos y cada pez vela 200 puntos. Este sistema promueve la pesca responsable y la conservación de las especies. El juez de la competencia, Abraham García, explicó que cada captura se valida mediante video, asegurando que se cumplen los criterios del torneo.“El video debe mostrar al pez junto a la lancha para confirmar la especie, y después el pez debe nadar por sí mismo tras la liberación. Si no lo hace, el registro no cuenta”, indicó García.

Durante la competencia se registraron 21 picudos capturados y liberados, lo que representó una cifra destacada para el torneo, y se vivieron momentos de gran expectación entre los participantes, quienes acumularon puntos que determinaron la clasificación final. El presidente del Club de Pesca, Roberto Calderón, resaltó la importancia de la participación de patrocinadores y de los pescadores para fortalecer el impacto social del torneo. “Entre más apoyos tenemos, más escuelas y más niños podemos beneficiar año con año”, afirmó.

Fondos para escuelas de Omoa

Los fondos recaudados en esta edición serán destinados a proyectos educativos en Omoa. Uno de los beneficiarios es el Centro de Educación Básica General Pedro Nufio, en Chivana, y en conjunto con la Fundación SCW Honduras, se construirá la Escuela José Trinidad Cabañas en la comunidad de San Martín #3.

En cuanto a los resultados del torneo, en la categoría Billfish, el primer lugar fue para la embarcación Pure the Light (Roatán), que liberó tres marlin azul sumando 1,500 puntos, y fue justamente Embotelladora de Sula quien entregó el premio a los ganadores, destacando su participación como patrocinador principal. El segundo lugar correspondió a Shelby's Knot Shore (Belice) con dos marlin azul, y el tercer lugar fue para Stir It Up (Belice) con un marlin azul y un pez vela. En la categoría Rodeo, el primer lugar fue para Dog House con un peto de 36.5 libras, seguido por Hunter B con un peto de 28.5 libras y One Time con un atún de 26 libras. La categoría Infantil permitió la participación de jóvenes pescadores. El primer lugar fue para Mario Miguel Canahuati con un wahoo de 20.5 libras, el segundo para Ivanna Canahuati con una barracuda de 15 libras, y el tercero para Luis Canahuati con un dorado de 11.5 libras. Además, Xantiago Abufele recibió un reconocimiento especial como el primer pescador infantil en capturar un pez picudo.