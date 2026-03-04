Más de 120 mil usuarios podrán usar Optimus Card directamente desde su wallet en iOS y Android

San Pedro Sula, Honduras.

Optimus Card, reconocida como una de las membresías de ahorro más completas del país, anuncia oficialmente su integración a las billeteras digitales en dispositivos Android y iOS, marcando un nuevo paso en su evolución tecnológica y fortaleciendo su ecosistema de beneficios. Ejecutivos de Optimus Card, se dieron cita en el salón Río Blanco del campus de la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) en San Pedro Sula, para celebrar el nuevo logro empresarial con el que beneficiará a más de 120,000 mil usuarios en todo el país.

En compañía de aliados comerciales, colaboradores y medios de comunicación y a más de un año de presencia en el mercado hondureño, la tarjeta de ahorro inteligente da este importante avance que permitirá a sus usuarios utilizar su membresía de manera más práctica, rápida y segura, directamente desde su wallet digital.

Emma Mejía de Valladares, directora de Mercadeo Nacional, brindó detalles claves de esta integración, “A partir de hoy, Wallet almacena tu tarjeta de cliente frecuente Optimus Card en tu billetera digital, con lo que se garantiza, seguridad en cada transacción, acceso rápido, y múltiples beneficios inmediatos, como descuentos y acumulación de puntos en los comercios afiliados”.

Proceso de afiliación

Las personas podrán hacer uso escaneando un código QR o ingresando mediante un enlace de activación, lo que les permitirá añadirla de forma inmediata a su dispositivo. Además, quienes aún no cuenten con su membresía podrán adquirirla fácilmente a través del mismo sistema digital, obteniendo acceso a todos los beneficios mediante una suscripción anual.

Esta nueva funcionalidad no solo moderniza la experiencia del usuario, sino que también beneficia a los comercios afiliados, quienes podrán medir de manera más precisa el uso de los beneficios y el comportamiento de consumo dentro del ecosistema Optimus. Como parte de esta innovación, la marca impulsa la iniciativa “Ruta Optimus”, una dinámica que invita a los afiliados a visitar los comercios participantes y aprovechar sus beneficios exclusivos. Cada visita suma puntos, y al alcanzar determinados niveles, los usuarios podrán obtener regalías y recompensas especiales, fortaleciendo así una cultura de ahorro inteligente y consumo estratégico.

La red más grande y con más beneficios

Con más de 700 comercios afiliados y una comunidad que supera los 120,000 usuarios en todo el país, Optimus Card se consolida una vez más como la respuesta innovadora a la necesidad de ahorro y acceso a beneficios exclusivos en Honduras. Ricardo Rivera, gerente de Optimus Card indicó ve con positivismo el futuro de la economía de los hondureños, “Cada día más usuarios forman parte de esta comunidad por lo que con esta innovación proyectamos un crecimiento de al menos 2 millones de personas. A nivel nacional”.