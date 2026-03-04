Elevate Hub lanza People, el sistema con IA para gestión de talento

San Pedro Sula, Honduras.

Elevate Hub anunció el lanzamiento de People, un sistema digital para Recursos Humanos que centraliza la comunicación con el personal, agiliza las solicitudes internas y utiliza Inteligencia Artificial (IA) para asegurar que las personas correctas estén en los puestos correctos. En muchas organizaciones, el área de Recursos Humanos opera entre WhatsApp, llamadas telefónicas, documentos en papel y procesos dispersos. Esto provoca desorden, atrasos, fricción interna y decisiones de contratación basadas en procedimientos manuales. People nace con el objetivo de profesionalizar el área y convertirla en estratégica, mediante trazabilidad, medición y automatización. “Recursos Humanos no necesita más trabajo. Necesita mejores sistemas. Con People estamos ayudando a las empresas a ordenar su operación interna y tomar decisiones de talento más inteligentes”, afirmó Emma Mejía Valladares, directora ejecutiva de Elevate Hub.

Un sistema, tres pilares

People se construye sobre tres módulos integrados: People Connect (Comunicación interna): funciona como un canal único oficial entre Recursos Humanos y colaboradores para avisos, políticas, recordatorios y respuestas automáticas 24/7, con escalamiento a atención humana cuando corresponde. People Desk (Solicitudes y trámites): orientado a la gestión de solicitudes como vacaciones, permisos, constancias, incapacidades, uniformes, equipos y consultas al área de Recursos Humanos, mediante un sistema de tickets con estatus, tiempos y trazabilidad. Incluye reportes para medir carga de trabajo y cumplimiento. People Talent AI (Reclutamiento inteligente): integra IA para el análisis y ranking de hojas de vida, cruce de perfiles con los requisitos del puesto, soporte con pruebas de aptitud, recomendaciones de lista corta con justificación (competencias, brechas y afinidad) y guías de entrevista por candidato. La IA no reemplaza a Recursos Humanos: lo potencia y contribuye a reducir sesgos.

¿Qué problema resuelve?

En muchas empresas, Recursos Humanos recibe solicitudes por WhatsApp, llamadas y documentos físicos; el personal no sabe a quién dirigirse ni cómo realizar sus gestiones; las respuestas se retrasan y generan fricción; el reclutamiento se basa en la revisión manual de hojas de vida; y perfiles adecuados terminan en puestos equivocados. Esto puede derivar en desorden organizacional, deficiencias en la comunicación interna, pérdida de talento, decisiones subjetivas y sobrecarga operativa del equipo de Recursos Humanos. People está diseñado para empresas medianas y grandes, especialmente en los sectores de retail, centros de contacto, manufactura, educación y servicios, así como organizaciones con alta rotación o crecimiento acelerado.

Diferenciador

Según la empresa, People convierte a Recursos Humanos en un área estratégica, no solo operativa, al ordenar la comunicación interna, medir la gestión y elevar la calidad de las decisiones de talento.