Credibodega apoya a empresarios con novedoso producto financiero

San Pedro Sula, Honduras.

Credibodega S.A. de C.V., una sociedad mercantil perteneciente al Grupo Inversa, fue inaugurada en esta ciudad con el objetivo de facilitar y fortalecer las actividades comerciales de la empresa privada de la zona norte del país mediante soluciones integrales de almacenamiento, custodia y financiamiento estructurado. La institución nace como una entidad especializada en brindar servicios de bodegaje estratégico y financiamiento respaldado por inventarios, dirigida a comerciantes dedicados a la importación, distribución y comercialización de mercadería no perecedera, enseres eléctricos para el hogar y otros bienes duraderos.

Roger Enrique Valladares, miembro del Grupo Inversa, destacó que Credibodega representa una alternativa financiera novedosa que no tiene comparación en el mercado hondureño y Centroamérica. “Hoy estamos iniciando una nueva era de un producto y servicio novedoso en este país”, resaltó Valladares. El ejecutivo indicó que las instalaciones de la empresa fueron diseñadas con estándares de primera calidad bajo la dirección de especialistas en bienes raíces del grupo empresarial.

Solución financiera ágil

La visión estratégica de sus fundadores responde —según sus directivos— a una necesidad concreta del mercado: ofrecer a empresarios formalmente constituidos, grandes, medianos y pequeños, una solución financiera integral que les permita transformar inventarios en liquidez inmediata, optimizar su flujo de caja y potenciar su crecimiento.

Roger Andrés Valladares, director de Tecnología de Grupo Inversa, afirmó que este producto representa una oportunidad para emprendedores que buscan acceso más rápido al capital de trabajo para sus inventarios y mercaderías. Añadió que la apertura en San Pedro Sula se fundamenta en ventajas logísticas clave, particularmente la proximidad a Puerto Cortés, por donde ingresa la mayor parte de la mercadería del país.

Por su parte, Melvin Castro, gerente de Credibodega, explicó que la empresa implementa un sistema de evaluación mediante el cual financia hasta el 60% del valor de la mercadería presentada como garantía. El proceso incluye el avalúo de las mercancías conforme a la documentación proporcionada por los clientes, con restricciones en productos perecederos debido a limitaciones de infraestructura.

Un modelo innovador

Emma Mejía, directora corporativa de Mercadeo, explicó que este modelo permite a emprendedores, empresarios, inversionistas e importadores movilizar productos detenidos “ya sea por temporada, o por baja venta en este momento”. Relató que la visión del fundador surge de su experiencia personal, al recordar “quién le dio ese primer financiamiento”, y busca ser “esa fuente de dinero rápido para esas personas que no tienen acceso financiero en la banca”. La ejecutiva amplió que los clientes pueden recuperar gradualmente su mercadería mediante abonos parciales al capital prestado, manteniendo flexibilidad en el manejo de su inventario y flujo de efectivo. Credibodega pone a disposición de sus clientes instalaciones de 1,000 metros cuadrados diseñadas bajo estándares de seguridad y control, ubicadas en la 5ª avenida y 7ª calle, barrio Guamilito, en San Pedro Sula. Además, cuenta con amplio parqueo, fácil acceso logístico y personal profesional con experiencia en gestión financiera, control de inventarios y administración de riesgos.

Portafolio de Servicios

1. Financiamiento y Bodegaje con Garantía de Mercadería Ofrecen soluciones financieras estructuradas con respaldo real en inventarios no perecederos: • Financiamiento de impuestos de introducción al país, utilizando como garantía la mercadería en proceso de nacionalización.

• Financiamiento de hasta el 60% del valor de la mercadería importada, sujeto a evaluación técnica y comercial.

• Servicio de bodegaje y custodia de mercadería no perecedera que respalda el financiamiento otorgado.

• Esquemas integrales de financiamiento y almacenamiento, que permiten al comerciante generar liquidez inmediata sin descapitalizar su operación.