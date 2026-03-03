  1. Inicio
Banco Azteca impulsa la evolución digital de su App y anuncia premios semanales de iPhone 17

Banco Azteca evoluciona su App en Honduras para que sus clientes tengan más control, seguridad y autonomía en sus finanzas. Con nuevas funciones digitales y operaciones disponibles 24/7, la banca móvil se convierte en una herramienta clave para el día a día

  Actualizado: 03 de marzo de 2026 a las 11:00
Banco Azteca impulsa la evolución digital de su App y anuncia premios semanales de iPhone 17

Ejecutivos de Banco Azteca durante la presentación oficial de la evolución de la App en Tegucigalpa.

 David Romero
San Pedro Sula, Honduras

Banco Azteca Honduras presentó oficialmente la evolución de su App bajo el concepto "Evolucionar es tener el control", reafirmando su compromiso con la transformación digital y la modernización de los servicios financieros en el país.

El evento reunió a medios de comunicación, influencers, ejecutivos y colaboradores del banco, quienes conocieron las mejoras implementadas en la plataforma digital, orientadas a brindar mayor autonomía, eficiencia y seguridad a los clientes.

Invitados especiales acompañaron la presentación de la evolución de la App de Banco Azteca en Honduras.

Invitados especiales acompañaron la presentación de la evolución de la App de Banco Azteca en Honduras.

(David Romero)

Innovación para la banca inclusiva

Durante la jornada, Carolina Yarzon, Gerente de Canales Digitales de Grupo Salinas, expuso sobre la evolución del mercado financiero digital y cómo las entidades deben responder a un cliente cada vez más conectado, que demanda soluciones ágiles, disponibles 24/7 y con altos estándares de seguridad.

"La transformación digital no es opcional; es una respuesta estratégica a las nuevas dinámicas de consumo financiero. Hoy los clientes buscan controlar sus finanzas desde su celular, con rapidez y confianza", destacó Yarzon.

Carolina Yarzon, Gerente de Canales Digitales de Grupo Salinas expone sobre las tendencias del ecosistema financiero digital y el cliente conectado.

Carolina Yarzon, Gerente de Canales Digitales de Grupo Salinas expone sobre las tendencias del ecosistema financiero digital y el cliente conectado.

 (David Romero)

Por su parte, Alexandra Cerrato, Gerente de Banca Digital de Banco Azteca Honduras, presentó las principales innovaciones de la App, resaltando su impacto en la experiencia del usuario y en la optimización de procesos financieros cotidianos

Alexandra Cerrato, Gerente de Banca Digital de Banco Azteca Honduras muestra las nuevas funcionalidades que optimizan la experiencia del usuario.

Alexandra Cerrato, Gerente de Banca Digital de Banco Azteca Honduras muestra las nuevas funcionalidades que optimizan la experiencia del usuario.

 (David Romero)

Entre las funcionalidades destacadas se encuentran:

• Cobro de remesas

• Pago de préstamos y cuotas

• Pago de servicios públicos

• Transferencias ACH y traspasos

• Compra de recargas

• Cobros y pagos mediante Código QR

• Envío de dinero utilizando número de celular

• Gestión y aclaraciones de transacciones

Centro de Experiencias Digitales donde los asistentes interactuaron con la App en tiempo real.

Centro de Experiencias Digitales donde los asistentes interactuaron con la App en tiempo real.

 (David Romero)

Estas herramientas permiten a los clientes realizar operaciones financieras de manera inmediata, reduciendo tiempos de espera y fortaleciendo la bancarización digital.

Como parte del evento, Banco Azteca anunció el lanzamiento de una campaña promocional orientada a incentivar el uso de la App. Los clientes que descarguen la aplicación se registren y realicen su primera transacción participarán automáticamente en el sorteo semanal de un iPhone 17.

Estaciones interactivas que guiaron paso a paso las principales transacciones digitales.

Estaciones interactivas que guiaron paso a paso las principales transacciones digitales.

 (David Romero)

Adicionalmente, al completar el registro y su primera transacción, recibirán una Super Recarga como beneficio promocional.

Experiencias

Asimismo, los asistentes pudieron vivir una experiencia interactiva a través de un Centro de Experiencias Digitales, donde exploraron en pantallas gigantes y estaciones interactivas el paso a paso de las principales transacciones, reforzando el enfoque innovador y práctico de la plataforma.

Equipo de Banco Azteca reafirma su compromiso con la inclusión financiera en Honduras.

Equipo de Banco Azteca reafirma su compromiso con la inclusión financiera en Honduras.

 (David Romero)

Con esta evolución, Banco Azteca fortalece su estrategia digital, impulsa la inclusión financiera y consolida su compromiso de ofrecer soluciones tecnológicas que permitan a sus clientes administrar su dinero con mayor control, seguridad y eficiencia. Banco Azteca continúa evolucionando para que sus clientes tengan el control.

Banco Azteca evoluciona su App en Honduras para que sus clientes tengan más control, seguridad y autonomía en sus finanzas.

Banco Azteca evoluciona su App en Honduras para que sus clientes tengan más control, seguridad y autonomía en sus finanzas.

 (David Romero)

Sobre Banco Azteca

Banco Azteca es una institución financiera que forma parte de Grupo Salinas y cuenta con presencia en México, Guatemala y Honduras, país donde opera desde el año 2007. Su modelo de negocio está enfocado en la inclusión financiera, facilitando el acceso a productos y servicios financieros a distintos sectores de la población, promoviendo la bancarización y el desarrollo económico.

En Banco Azteca: Sueñas, decides y logras.

