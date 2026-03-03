Grupo RAC lanza feria de autos con descuentos reales y variedad de vehículos

San Pedro Sula, Honduras.

Del 6 al 14 de marzo, los hondureños tendrán la oportunidad de adquirir su vehículo en la Feria de Autos “El Descuentazo”, que se realizará en San Pedro Sula. Esta tercera edición es organizada por Grupo RAC, en conjunto con Credi Q y Solfisa, empresa que este año celebra su 12 aniversario. La feria pondrá a disposición de los visitantes una amplia variedad de vehículos, con opciones para uso personal y comercial. Habrá pickups, turismos, camionetas, híbridos y todoterreno de marcas reconocidas como Ford, Hyundai, Toyota y Honda. “Es un momento muy importante para quienes buscan carro. Invitamos a tomarse estos nueve días para seleccionar con paciencia lo mejor”, expresó la gerencia general de Grupo RAC.

Grupo RAC inició operaciones en 2016 en San Pedro Sula y tiene como objetivo apoyar a los clientes en la búsqueda del vehículo ideal. Ofrece un concepto de garantía y seguridad en la inversión. “Buscamos que las personas compren su auto de una manera segura”, subrayó. La feria “El Descuentazo” se desarrollará en un ambiente familiar. Los visitantes podrán acceder a primas desde 30,000 lempiras y a opciones de crédito a través de aliados estratégicos, sin importar su lugar de residencia. El evento se llevará a cabo en la colonia Los Laureles, atrás de Pricemart y frente a la Alianza Francesa, en San Pedro Sula.

Promoción especial

En esta edición, Grupo RAC ofrece un descuento de 80,000 lempiras a las personas que presenten evidencia de esta nota o del posteo publicado en Facebook. Este descuento solo aplica a los vehículos de alta gama.

Programas disponibles

Para beneficiar a compradores de todo el país, Grupo RAC cuenta con diferentes programas, como El Cambiazo, que contempla: • Personas que poseen un vehículo de alto valor y desean adquirir uno más económico, obteniendo un excedente a su favor.

• Clientes que pagan cuotas altas, por ejemplo 12,000 lempiras, y buscan reducirlas al adquirir un auto de buena calidad con una cuota menor, alrededor de 6,000 lempiras.

• Conductores que desean mejorar el vehículo que utilizan; la empresa acepta el automóvil como prima y financia la diferencia para un auto nuevo.

Beneficios para los compradores