Bijao Mix, la apuesta de Cenosa para modernizar la construcción

San Pedro Sula, Honduras.

Con más de seis décadas liderando el desarrollo de la construcción en Honduras, Cementos del Norte S.A. (Cenosa) continúa innovando y fortaleciendo su portafolio de soluciones con el lanzamiento de Bijao Mix, su nueva línea de mezclas secas diseñada para responder a las exigencias de la edificación moderna. Reconocida por la solidez y trayectoria de su marca insignia Cementos Bijao, la empresa da un paso estratégico hacia la expansión en el mercado de acabados e instalaciones, incorporando productos de alto desempeño como adhesivos, recubrimientos y morteros, que optimizan los procesos constructivos y elevan la calidad de los resultados finales.

Edwin Argueta, gerente general de Cenosa, señaló que la empresa ha implementado una estrategia de crecimiento mediante la diversificación de su portafolio, con el lanzamiento de una nueva línea de mezclas secas bajo la marca Bijao.



Indicó que esta expansión representa una evolución natural de la compañía, que busca atender las necesidades cambiantes del mercado de la construcción con soluciones innovadoras. “Este lanzamiento representa mucho más que una nueva línea de producción, es el reflejo de una empresa que evoluciona, que escucha al mercado y que entiende las nuevas necesidades de las construcciones modernas”, destacó Argueta.

Nueva categoría

Bijao Mix nace con el objetivo de posicionarse como una marca referente en la categoría de mezclas secas en Honduras, ofreciendo soluciones premezcladas que, según la empresa, superan los estándares de durabilidad, eficiencia y estética. Su desarrollo responde tanto a las necesidades de los profesionales de la construcción como al interés de los clientes en invertir en ambientes modernos, funcionales y duraderos.

Hugo Barascout, gerente comercial, dijo que la empresa se expandió hacia el segmento de mezclas secas como parte de su compromiso de brindar soluciones integrales a la industria de la construcción. “La transición de mezclas hechas en obra hacia productos predosificados representa una modernización significativa del sector”, afirmó.

Rolando Arocha, gerente de planta de Cenosa, expresó que esta iniciativa surge de meses de trabajo, investigación y pruebas, constituyendo tanto un reto como un logro importante para la organización. Agregó que la nueva planta de morteros cuenta con una capacidad de producción anual de 130,000 toneladas, orientada específicamente a abastecer los mercados de construcción residencial e industrial. Señaló que la planta integra tecnología moderna de dosificación y mezclado, con controles de calidad estrictos y medidas ambientales y de seguridad.

Experiencia Bijao Mix

Beverly Rivera, jefe de Mercadeo, presentó un video institucional a clientes, ejecutivos y medios de comunicación presentes en el lanzamiento de la nueva línea. Rivera explicó que la estrategia de lanzamiento prioriza la experiencia práctica del cliente a través de demostraciones en vivo. Los participantes tendrán la oportunidad de “vivir la experiencia de lo que es Bijao Mix” como parte del proceso de familiarización con los productos.