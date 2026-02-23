Ficohsa Seguros y la brigada Duke Heart for Honduras transforman vidas a través de intervenciones cardíacas pediátricas

Tegucigalpa, Honduras.

La brigada médica internacional Duke Heart for Honduras ya se encuentra en el país para desarrollar una nueva jornada de intervenciones cardíacas pediátricas y fortalecimiento médico en las áreas de cardiología y endocrinología. El equipo está conformado por 13 profesionales de la salud, entre médicos y enfermeras, liderados por el Dr. Joseph Turek, especialista en intervenciones cardíacas, y el Dr. Michael Freemark, endocrinólogo con más de 40 años de experiencia. La brigada trabajará del 22 al 28 de febrero en el Hospital María, Especialidades Pediátricas, y realizará también actividades académicas en endocrinología.

Durante esta misión se espera atender a 8 niños con condiciones cardíacas complejas, brindándoles acceso a procedimientos de alta especialización que representan una nueva oportunidad de vida. Duke Heart for Honduras, creado e impulsado por los médicos hondureños Dr. Hugo Orellana y Dr. Alejandro Murillo, médico cardiotorácico graduado de Duke University, impulsa desde 2018 el fortalecimiento del sistema público de salud, combinando cirugías para pacientes de escasos recursos con capacitación al personal médico local. Entre 2022 y 2025, el programa ha logrado: • Cirugías valoradas en más de $1,150,000

• 46 pacientes beneficiados entre niños y adultos

• Más de 60 profesionales de la salud capacitados