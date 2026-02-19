  1. Inicio
Modernización y una cocina creativa: Hotel Alameda inicia etapa de transformación

El Hotel Alameda modernizará sus instalaciones para sorprender a los huéspedes y anuncia que ofrecerá un nuevo concepto gastronómico sin perder su esencia familiar. Su reapertura ofrecerá promociones exclusivas y experiencias únicas

  19 de febrero de 2026
Hotel Alameda renovará sus instalaciones para honrar su historia y rendir homenaje a sus fundadores.
Tegucigalpa, Honduras.

Adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia, calidez y espíritu familiar fue lo que impulsó al Hotel Alameda a renovar sus instalaciones para honrar su historia.

Erika Pineda, gerente de Operaciones de Hotel Alameda, señaló que esta renovación es una forma de agradecer el camino recorrido, rendir homenaje a su fundador Ronaldo Schacher, quien inició el proyecto con ilusión en 1976, y asegurar que siga siendo “un espacio donde las historias continúen escribiéndose por muchos años más”.

El área de la piscina será renovada para que los huéspedes disfruten de su estadía en el hotel.

En esta nueva etapa, el hotel ofrecerá al público un nuevo concepto: una experiencia gastronómica innovadora que apuesta por una cocina creativa, basada en ingredientes de calidad, procesos cuidados y una presentación moderna, pensada para sorprender sin perder autenticidad.

El Hotel Alameda será sometido a una importante renovación para adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del sector hotelero. Entre las áreas que serán mejoradas se encuentran el motor lobby, la recepción, el restaurante, la piscina y las habitaciones, entre otras.

El Hotel Alameda, además de las instalaciones, también mejora la calidad del servicio y la hospitalidad.

“Estas mejoras garantizarán una nueva experiencia para nuestros huéspedes”, dijo Pineda, quien puntualizó que durante el período de construcción el personal se mantiene en constante capacitación, comprometido con este nuevo cambio “que juntos estamos creando”.

Pineda reiteró el compromiso que el hotel mantiene con cada huésped, al mejorar no solo la parte estructural, sino también la calidad del servicio y la hospitalidad.

El propósito, aseguró, es sorprender tanto a los huéspedes habituales como a las nuevas generaciones de viajeros que buscan calidad y autenticidad, con la misma esencia que el Hotel Alameda siempre ha brindado.

Muy pronto usted y su familia disfrutarán de las amenidades que ofrecerá Hotel Alameda.

La ejecutiva definió al hotel como “moderno, acogedor y memorable”. Al referirse a la reapertura del Hotel Alameda, invitó al público a estar pendiente de ese gran día, “porque será el inicio de una nueva etapa llena de sorpresas, promociones exclusivas y experiencias únicas que no querrán perderse”.

“Muy pronto estaremos listos para recibirlos con lo mejor de nuestra tradición y lo más innovador de la hospitalidad”, subrayó Pineda.

Las habitaciones ofrecerán el máximo descanso a los huéspedes.

El hotel está ubicado en bulevar Suyapa, contiguo a banco Davivienda, frente a la gasolinera Puma, Tegucigalpa. Más información, ingrese a hotelalameda.hn/

