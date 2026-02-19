Modernización y una cocina creativa: Hotel Alameda inicia etapa de transformación

Tegucigalpa, Honduras.

Adaptarse a los nuevos tiempos sin perder su esencia, calidez y espíritu familiar fue lo que impulsó al Hotel Alameda a renovar sus instalaciones para honrar su historia. Erika Pineda, gerente de Operaciones de Hotel Alameda, señaló que esta renovación es una forma de agradecer el camino recorrido, rendir homenaje a su fundador Ronaldo Schacher, quien inició el proyecto con ilusión en 1976, y asegurar que siga siendo “un espacio donde las historias continúen escribiéndose por muchos años más”.

En esta nueva etapa, el hotel ofrecerá al público un nuevo concepto: una experiencia gastronómica innovadora que apuesta por una cocina creativa, basada en ingredientes de calidad, procesos cuidados y una presentación moderna, pensada para sorprender sin perder autenticidad. El Hotel Alameda será sometido a una importante renovación para adaptarse a las nuevas tendencias y demandas del sector hotelero. Entre las áreas que serán mejoradas se encuentran el motor lobby, la recepción, el restaurante, la piscina y las habitaciones, entre otras.

“Estas mejoras garantizarán una nueva experiencia para nuestros huéspedes”, dijo Pineda, quien puntualizó que durante el período de construcción el personal se mantiene en constante capacitación, comprometido con este nuevo cambio “que juntos estamos creando”. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Pineda reiteró el compromiso que el hotel mantiene con cada huésped, al mejorar no solo la parte estructural, sino también la calidad del servicio y la hospitalidad. El propósito, aseguró, es sorprender tanto a los huéspedes habituales como a las nuevas generaciones de viajeros que buscan calidad y autenticidad, con la misma esencia que el Hotel Alameda siempre ha brindado.

La ejecutiva definió al hotel como “moderno, acogedor y memorable”. Al referirse a la reapertura del Hotel Alameda, invitó al público a estar pendiente de ese gran día, “porque será el inicio de una nueva etapa llena de sorpresas, promociones exclusivas y experiencias únicas que no querrán perderse”. “Muy pronto estaremos listos para recibirlos con lo mejor de nuestra tradición y lo más innovador de la hospitalidad”, subrayó Pineda.