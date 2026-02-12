Gasolineras UNO y la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer lanzan campaña "La Bomba que Salva Vidas"

Tegucigalpa, Honduras.

Gasolineras UNO, en alianza con la Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer, anunció el lanzamiento de la iniciativa solidaria "La Bomba que Salva Vidas", una campaña que se desarrollará los días 12, 13 y 14 de febrero en estaciones de servicio UNO ubicadas en Tegucigalpa, San Pedro Sula, La Ceiba, Comayagua y La Paz.

Como parte de esta acción, Gasolineras UNO donará 3 lempiras por cada galón de combustible consumido por sus clientes durante los días de la campaña. Los fondos recaudados serán destinados a apoyar los programas que la Fundación desarrolla para brindar atención integral a niños diagnosticados con esta enfermedad.

La Fundación Hondureña para el Niño con Cáncer trabaja desde hace años al servicio de la sociedad, ofreciendo apoyo económico, medicamentos y seguimiento a cientos de niños que enfrentan esta dura batalla, convirtiéndose en un pilar fundamental para muchas familias hondureñas.