Banpaís y Visa disfrutaron el Super Bowl LX con una experiencia exclusiva en Tegucigalpa

Watching Party

Tegucigalpa, Honduras-. Banpaís y su aliado estratégico, Visa, organizaron una Whatching Party para sus tarjetahabientes aficionados al fútbol americano, ofreciendo una experiencia exclusiva, única y memorable en el Hotel Real InterContinental de la capital, donde disfrutaron de la transmisión en vivo del juego en pantalla gigante.

Una experiencia diseñada para los aficionados

El evento que inició a las 4:00 p.m., estuvo lleno de entretenimiento, dinámicas y buen ambiente a lo largo de la jornada del Super Bowl LX, en definitiva, fue el escenario perfecto para que unos pusieran a prueba su puntería, agilidad mental y conocimientos, mientras departían, disfrutaban bocadillos, bebidas, otras amenidades y sorteos de artículos oficiales.

El Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas de Banpaís, Ing. Carlos Amaya, expresó que: “Las aficiones de nuestros clientes nos inspiran a generar encuentros significativos como este, donde se comparte la emoción del gran juego y, al mismo tiempo, se refuerza nuestra propuesta de valor, brindándoles experiencias exclusivas que premian su lealtad y confianza al utilizar nuestros medios de pago”.

Por su parte, Ana Cecilia Quezada Directora de Negocios de Visa manifestó: “Día a día estamos presentes para acompañar a las personas en el cumplimiento de sus sueños y en todo lo que desean lograr. Visa y Banpaís comparten muchos valores con la NFL, razón por la cual mantenemos desde hace más de 30 años una alianza y patrocinio, especialmente con el Super Bowl. Nos une el trabajo en equipo, la innovación y el compromiso de ser los números uno, no solo en Honduras, sino en toda la región”.

Beneficios que fortalecen la relación con los tarjetahabientes

De esta forma, Banpaís y Visa, trabajan juntos por brindar beneficios que van más allá de transacciones financieras, al propiciar ocasiones especiales que fortalecen su relación con los tarjetahabientes, como esta durante la que los asistentes disfrutaron las jugadas entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, protagonistas del Super Bowl LX.