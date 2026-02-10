  1. Inicio
Banpaís y Visa disfrutaron el Super Bowl LX con una experiencia exclusiva en Tegucigalpa

Banpaís y Visa reunieron a sus tarjetahabientes en Tegucigalpa para vivir la emoción del Super Bowl LX a través de una exclusiva Watching Party, cargada de entretenimiento, dinámicas y beneficios especiales

  • Actualizado: 10 de febrero de 2026 a las 14:00 -
  • Brand Studio
Ejecutivos de Banpaís y Visa durante la Watching Party del Super Bowl LX, reafirmando la alianza estratégica entre ambas marcas.

 David Romero
Watching Party

Tegucigalpa, Honduras-. Banpaís y su aliado estratégico, Visa, organizaron una Whatching Party para sus tarjetahabientes aficionados al fútbol americano, ofreciendo una experiencia exclusiva, única y memorable en el Hotel Real InterContinental de la capital, donde disfrutaron de la transmisión en vivo del juego en pantalla gigante.

Los asistentes vivieron una experiencia única, disfrutando de la transmisión del Super Bowl LX en un ambiente exclusivo y lleno de emoción.

 (David Romero)

Una experiencia diseñada para los aficionados

El evento que inició a las 4:00 p.m., estuvo lleno de entretenimiento, dinámicas y buen ambiente a lo largo de la jornada del Super Bowl LX, en definitiva, fue el escenario perfecto para que unos pusieran a prueba su puntería, agilidad mental y conocimientos, mientras departían, disfrutaban bocadillos, bebidas, otras amenidades y sorteos de artículos oficiales.

Experiencia inmersiva con juegos y dinámicas, donde los invitados pusieron a prueba su destreza y conocimientos mientras vivían la pasión del fútbol americano.

 (David Romero)

El Vicepresidente Ejecutivo de Banca de Personas de Banpaís, Ing. Carlos Amaya, expresó que: “Las aficiones de nuestros clientes nos inspiran a generar encuentros significativos como este, donde se comparte la emoción del gran juego y, al mismo tiempo, se refuerza nuestra propuesta de valor, brindándoles experiencias exclusivas que premian su lealtad y confianza al utilizar nuestros medios de pago”.

Familias compartieron y disfrutaron del evento, en una jornada diseñada para crear momentos de cercanía y entretenimiento.

 (David Romero)

Por su parte, Ana Cecilia Quezada Directora de Negocios de Visa manifestó: “Día a día estamos presentes para acompañar a las personas en el cumplimiento de sus sueños y en todo lo que desean lograr. Visa y Banpaís comparten muchos valores con la NFL, razón por la cual mantenemos desde hace más de 30 años una alianza y patrocinio, especialmente con el Super Bowl. Nos une el trabajo en equipo, la innovación y el compromiso de ser los números uno, no solo en Honduras, sino en toda la región”.

Los asistentes disfrutaron del show, bocadillos y bebidas, en un ambiente de entretenimiento y camaradería durante la Watching Party del Super Bowl LX.

 (David Romero)

Beneficios que fortalecen la relación con los tarjetahabientes

De esta forma, Banpaís y Visa, trabajan juntos por brindar beneficios que van más allá de transacciones financieras, al propiciar ocasiones especiales que fortalecen su relación con los tarjetahabientes, como esta durante la que los asistentes disfrutaron las jugadas entre los New England Patriots y los Seattle Seahawks, protagonistas del Super Bowl LX.

Juegos interactivos y máquina de premios formaron parte de la experiencia, permitiendo a los asistentes ganar artículos especiales durante la velada.

 (David Romero)

La velada reafirmó el compromiso de ambas marcas por crear experiencias que conectan con las pasiones de sus clientes, generando espacios de cercanía, entretenimiento y convivencia que convierten cada encuentro en un momento memorable y refuerzan el vínculo entre Banpaís, Visa y sus tarjetahabientes.

Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

