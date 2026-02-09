Coca-Cola trae el Trofeo original de la Copa Mundial de la FIFA 26™

San Pedro Sula, Honduras

La espera ha terminado para los apasionados del fútbol en Honduras. Este próximo 14 de febrero, San Pedro Sula se convertirá en el epicentro de la emoción deportiva global al recibir el Trofeo Original de la Copa Mundial de la FIFA 26™.

Gracias a Coca-Cola y Cervecería Hondureña, uno de los patrocinadores más emblemáticos e importantes del torneo, la copa más codiciada del planeta aterrizará en el aeropuerto Ramón Villeda Morales, para posteriormente ser trasladada al Salón Felipe Arguello de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). Para Coca-Cola y Cervecería Hondureña es importante destacar que esta visita no es solo una exhibición; es un regalo para la afición hondureña en una fecha tan especial como el Día del Amor y la Amistad. Ver de cerca la pieza de oro macizo es sin duda, una experiencia que quedará grabada en la memoria de la afición hondureña.

Registro digital

Para ser parte de este evento exclusivo, los interesados deben seguir un proceso sencillo pero fundamental. La oportunidad de estar frente al trofeo y ganar premios especiales está al alcance de un clic.

1. Ingresa al sitio oficial: Tour del Trofeo FIFA 2026.

2. Haz clic en el apartado “Regístrate”.

3. Sigue las indicaciones para participar en la rifa de pases.

4. Si resultas ganador, obtén tu código y selecciona tu horario de visita.

5. Guarda tu código QR para el acceso el día del evento.

​​​​​​​Cada paso acerca a los participantes a una vivencia irrepetible dentro del Trophy Tour.

Agenda oficial

El evento en San Pedro Sula ha sido diseñado para ofrecer una jornada inolvidable. Tras una conferencia de prensa al mediodía, el Salón Felipe Arguello abrirá sus puertas para una Experiencia VIP a las 2:00 pm.

Posteriormente, de 3:00 pm a 9:00 pm, se habilitará la Experiencia del Consumidor o público general, donde los ganadores podrán recorrer el área de exhibición, disfrutar de actividades interactivas y tomarse la fotografía oficial con el trofeo original.

Ruta mundial

Cabe recordar que, el tour celebra su sexta edición y veinte años de historia. Este recorrido dio inicio el 3 de enero de 2026 en Riad, Arabia Saudita, y recorrerá más de 30 asociaciones miembro de la FIFA durante 150 días, con más de 75 paradas alrededor del planeta.

Tras pasar por países de Asia, África y Europa, el trofeo cruzará al continente americano antes de continuar hacia Argentina, Uruguay y Brasil, hasta culminar su recorrido en las naciones sede del Mundial 2026. No hemos podido validar su suscripción. Se ha realizado su suscripción, Gracias por seguir La prensa HN. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. Suscribirse Con 6,175 kilogramos de oro macizo, el galardón representa el sueño máximo de cualquier futbolista profesional y la pasión de millones de aficionados alrededor del mundo. Es la pieza que alzan los campeones y uno de los símbolos deportivos más reconocidos de la historia.

Gracias a Coca-Cola y Cervecería Hondureña, socio estratégico de la FIFA desde hace décadas, miles de personas han podido contemplarlo de cerca y vivir una experiencia que normalmente solo ocurre dentro de los estadios.