UTH Florida University presente en la IFE Conference 2026 del Tec de Monterrey

UTH Florida University participó en la IFE Conference 2026, un encuentro internacional organizado por el Tec de Monterrey que reunió a expertos de más de 40 países para analizar los desafíos actuales de la educación superior

  Actualizado: 03 de febrero de 2026 a las 13:18
  Brand Studio
Representantes de UTH y UTH Florida University durante una de las jornadas de la IFE Conference 2026, realizada en el campus Monterrey del Tec de Monterrey.

 Fotos: Cortesía
Monterrey, México.

En un movimiento estratégico para fortalecer la formación profesional de alto impacto de sus equipos docentes y líderes institucionales, UTH Florida University participó activamente en la IFE Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más influyentes en innovación educativa y liderazgo académico.

El evento fue organizado por el Institute for the Future of Education (IFE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) y se llevó a cabo del 27 al 29 de enero de 2026 en el campus Monterrey.

Participantes intercambian experiencias sobre liderazgo académico e innovación educativa durante el encuentro internacional.

Liderazgo institucional y desafíos actuales

La conferencia reunió a más de 5,700 participantes de 46 países, 860 conferencistas y más de 500 actividades, entre conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios colaborativos. El objetivo central fue co-crear soluciones frente a los desafíos actuales de la educación superior y el desarrollo del talento humano.

Altos ejecutivos y formadores de UTH Florida University participaron en intercambios académicos de alto nivel, donde se abordaron tendencias pedagógicas, liderazgo institucional, el uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el diseño de ecosistemas educativos alineados con el futuro del trabajo y el aprendizaje continuo.

La IFE Conference 2026 reunió a académicos, directivos y especialistas en innovación educativa de distintos países.

La experiencia permitió fortalecer capacidades para el diseño de experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante, la adopción de buenas prácticas internacionales y el enriquecimiento de las estrategias académicas institucionales.

Asimismo, la participación facilitó la consolidación de redes de cooperación con universidades, centros de investigación y organismos educativos, ampliando oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos de impacto global.

Espacios de diálogo y colaboración marcaron la participación de UTH Florida University en la IFE Conference 2026.

Con estos intercambios de formación continua, UTH Florida University reafirma su compromiso con la innovación educativa y la profesionalización permanente de sus líderes y formadores, impulsando soluciones educativas transformadoras para su comunidad académica en un entorno global.

