UTH Florida University presente en la IFE Conference 2026 del Tec de Monterrey

En un movimiento estratégico para fortalecer la formación profesional de alto impacto de sus equipos docentes y líderes institucionales, UTH Florida University participó activamente en la IFE Conference 2026, uno de los encuentros internacionales más influyentes en innovación educativa y liderazgo académico.
El evento fue organizado por el Institute for the Future of Education (IFE) del Instituto Tecnológico y de Estudios Superiores de Monterrey (Tec de Monterrey) y se llevó a cabo del 27 al 29 de enero de 2026 en el campus Monterrey.
Liderazgo institucional y desafíos actuales
La conferencia reunió a más de 5,700 participantes de 46 países, 860 conferencistas y más de 500 actividades, entre conferencias magistrales, paneles, talleres y espacios colaborativos. El objetivo central fue co-crear soluciones frente a los desafíos actuales de la educación superior y el desarrollo del talento humano.
Altos ejecutivos y formadores de UTH Florida University participaron en intercambios académicos de alto nivel, donde se abordaron tendencias pedagógicas, liderazgo institucional, el uso ético de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial y el diseño de ecosistemas educativos alineados con el futuro del trabajo y el aprendizaje continuo.
La experiencia permitió fortalecer capacidades para el diseño de experiencias de aprendizaje centradas en el estudiante, la adopción de buenas prácticas internacionales y el enriquecimiento de las estrategias académicas institucionales.
Asimismo, la participación facilitó la consolidación de redes de cooperación con universidades, centros de investigación y organismos educativos, ampliando oportunidades para el desarrollo de proyectos conjuntos de impacto global.
Con estos intercambios de formación continua, UTH Florida University reafirma su compromiso con la innovación educativa y la profesionalización permanente de sus líderes y formadores, impulsando soluciones educativas transformadoras para su comunidad académica en un entorno global.