Elevate Hub y Optimus Card convierten la fidelización en ventaja competitiva tangible

En un mercado cada vez más competitivo, fidelizar ya no es opcional. Elevate Hub presenta su Programa de Lealtad Inteligente, una solución diseñada para incrementar ventas, estimular la recompra y monitorear en tiempo real el comportamiento de los consumidores. El programa permite a los comercios afiliados registrar, administrar y analizar la data de consumo, facilitando la creación de promociones, campañas personalizadas y estrategias comerciales basadas en información real, no en suposiciones.

Uno de los principales diferenciadores del sistema es su esquema de sellos digitales, mediante el cual los clientes acumulan beneficios en una tarjeta de cliente frecuente digital. Esta puede integrarse fácilmente al wallet de iOS o Android, eliminando el uso de sellos y tarjetas físicas y mejorando significativamente la experiencia del usuario.

El proceso de uso es seguro, controlado y transparente: 1. Cada cliente cuenta con un código QR personal al registrarse en su comercio de elección. 2. ⁠El comercio valida la compra mediante escaneo. 3. ⁠Se registra una factura única que garantiza control y trazabilidad. 4. ⁠El cliente obtiene automáticamente su sello digital.

Gracias a esta solución, las empresas no solo premian la lealtad, sino que también construyen bases de datos propias, miden la frecuencia de compra, el ticket promedio y los hábitos de consumo, transformando esta información en decisiones estratégicas que impactan directamente en los resultados comerciales.