Comfort Inn Tegucigalpa eleva el estándar de hospitalidad bajo Choice Hotels

Tegucigalpa, Honduras.

Choice Hotels CALA, subsidiaria de Choice Hotels International, Inc. (NYSE: CHH), anunció la apertura de Comfort Inn Tegucigalpa, su cuarto hotel en Honduras. Esta nueva propiedad refuerza la presencia de la compañía en Centroamérica y amplía la oferta de hospedaje para viajeros de negocios y de placer en la capital hondureña. Comfort Inn Tegucigalpa abrió sus puertas el 21 de octubre de 2025, marcando un antes y un después en la expansión de la marca Comfort en América Latina, donde ya cuenta con otros 49 hoteles en México, Centroamérica, el Caribe y Sudamérica. A nivel global, la marca Comfort® está presente en más de 3,700 ubicaciones, incluyendo Canadá, Estados Unidos, México y Brasil.

Promesa de hospitalidad en la capital

Ricardo Mondragón, director senior para México y Centroamérica de Choice Hotels CALA, destacó que la apertura representa un paso clave para la compañía en el país. “Es con gran orgullo y entusiasmo que anuncio la apertura oficial de Comfort Inn Tegucigalpa, un hotel dedicado a brindar valor, comodidad y un servicio excepcional tanto a viajeros de negocios como de placer. Este es nuestro cuarto hotel en la ciudad y confiamos en que será una gran promesa de hospitalidad para nuestros huéspedes, al igual que Clarion Hotel Real Tegucigalpa”, afirmó.

Ubicado en el corazón de la capital, Comfort Inn Tegucigalpa se encuentra contiguo al centro financiero y al Centro Comercial Cascadas, rodeado de tiendas, restaurantes y opciones de entretenimiento. El hotel ofrece servicios diseñados para el confort del huésped, entre ellos WiFi gratuito, desayuno buffet incluido todas las mañanas, piscina con jacuzzi y un gimnasio totalmente equipado. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día. La propiedad cuenta con 110 habitaciones completamente renovadas, con un enfoque corporativo y elegante. Cada habitación está equipada con aire acondicionado, espacio de trabajo ergonómico, cafetera para café o té, plancha y tabla de planchar, secador de cabello y caja fuerte, garantizando una estadía cómoda y funcional.

Para el segmento corporativo, el hotel dispone de WiFi gratuito y salas de reuniones con capacidad para 80 y hasta 100 personas, adecuadas para eventos empresariales, conferencias o celebraciones sociales. El equipamiento tecnológico y el servicio personalizado permiten atender las necesidades específicas de cada cliente.

Aportando desarrollo

El proyecto representó una inversión millonaria orientada a redefinir el concepto Comfort en Tegucigalpa. Además de elevar el estándar de hospitalidad, la iniciativa tendrá un impacto económico y social positivo, al generar más de 100 empleos directos e indirectos en la región.

Raúl Montenegro, gerente general de Comfort Inn Tegucigalpa, expresó su satisfacción por la alianza con la cadena hotelera. “Estamos orgullosos de colaborar con Choice Hotels International, una de las compañías hoteleras más exitosas del mundo, para presentar un hotel único en Tegucigalpa. Esperamos dar la bienvenida a nuestros huéspedes y ofrecerles una experiencia de calidad”, señaló.



Los huéspedes también tendrán acceso al programa de lealtad Choice Privileges, que permite acumular puntos y canjearlos por noches gratis o millas aéreas en distintos destinos a nivel mundial.