Honduras lleva su alta oferta turística en la Fitur 2026

Con el objetivo de ampliar las oportunidades de promoción y generación de negocios en el sector turístico, Honduras participa en la Feria Internacional de Turismo(Fitur) 2026. Impulsar el país ante los ojos del mundo, ha sido uno de los pilares del Gobierno de Honduras, bajo el mandato de la presidenta Xiomara Castro.
La feria se desarrolla del 21 al 25 de enero en Madrid, España, y allí el Instituto Hondureño de Turismo(IHT) presenta la diversa oferta del país a nivel internacional. La delegación hondureña encabezada por la ministra de Turismo, Yadira Gómez, junto al equipo técnico del (IHT), representantes de la misión diplomática de Honduras en España y una comitiva de empresarios del sector privado, presentan durante los cinco días de feria, destinos y experiencias ante miles de profesionales internacionales, turoperadores y potenciales socios comerciales.
“El principal objetivo de Honduras en Fitur 2026 es posicionarla marca “Honduras, Naturalmente Tuya” a nivel internacional y generar oportunidades concretas de negocio para el sector privado, especialmente con el mercado europeo. Esto lo logramos a través de una presencia estratégica en la feria, una agenda de reuniones B2B, atención a medios especializados y la participación activa de nuestros empresarios, enfocados en incrementar la llegada de turistas de Europa y otros mercados clave,” nos comparte la ministra.
Un paraíso a descubrir
La ministra Gómez también destacó actividades al aire libre que solo se pueden disfrutar en nuestro paraíso tropical, “Honduras ofrece experiencias únicas en naturaleza, arqueología, buceo, ciudades coloniales, culturas vivas, así como sol y playa, segmentos que generan un alto interés entre los visitantes de la feria”, expresó.
En resumen la ofertase destaca entre experiencias culturales, gastronómicas y de naturaleza. “Destacamos productos emblemáticos como el café y el tabaco, el agroturismo a través de rutas de fincas de café, así como destinos únicos como Pulhapanzak, Cayos Cochinos y Comayagua, junto a destinos consolidados como Copán, La Ceiba y Roatán” agrega la titular de Turismo.
Este portafolio conecta muy bien con el mercado europeo, que valora la naturaleza, la sostenibilidad, la hospitalidad, los destinos coloniales y culturales, además del clima tropical y el Caribe, sumado ala conectividad aérea directa.
Creando alianzas de negocio
Honduras aprovecha Fitur como una plataforma de sinergia entre el sector público y el sector privado, para trabajar juntos oportunidades de negocio reales. “A través de la participación activa de nuestros empresarios en reuniones B2B con mayoristas y operadores internacionales, se construyen alianzas estratégicas a mediano y largo plazo, que permiten desarrollar nuevos productos, fortalecer la comercialización del destino y aumentar de forma sostenida la llegada de turistas al país” afirma Yadira Gómez.
Para Honduras, la participación en esta feria también representa impulsar la competitividad del sector turístico. Entre las empresas hondureñas participantes figuran hoteles, resorts y operadores turísticos, como Henry Morgan & Beach Resort, Infinity Bay &Beach Resort, Mayan Princess Beach Resort, Fantasy Island, Paradise Beach Resort, Las Verandas Hotel, Andy Paraíso Tours, Honduras Traveling y Nissi Tours, entre otras firmas clave de la industria nacional.
Asimismo, el stand de Honduras, ubicado en el recinto ferial Ifema, ofrece a los visitantes degustaciones de café hondureño, cocteles típicos y muestras de expresiones culturales y artísticas del país.