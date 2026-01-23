Formando líderes para un futuro sostenible: la apuesta de UNITEC en energías renovables

San Pedro Sula, Honduras

La energía que mueve al país también se forma en las aulas. Con una visión alineada al desarrollo sostenible y a los desafíos del sector energético, la Universidad Tecnológica Centroamericana (UNITEC) presenta la Reforma 2025 de la Maestría en Gestión de Energías Renovables y Especialidades, una actualización académica que responde a las nuevas exigencias del mercado y a la necesidad de preparar líderes capaces de transformar el presente y el futuro energético de Honduras. “La reforma surge de la necesidad de formar profesionales altamente especializados, capaces de liderar la transición energética del país en un contexto de cambio climático, crecimiento de la demanda eléctrica y compromisos de sostenibilidad”, explicó el Ingeniero Rigoberto Rodríguez Ávila, jefe de Programas de Ingeniería y Programas de Proyectos de Postgrado de UNITEC.

Estructura académica flexible y enfoque práctico

Con la Reforma 2025, la Maestría en Gestión de Energías Renovables tiene una duración de dos años y un mes, distribuidos en nueve períodos académicos de diez semanas, conservando 54 créditos académicos y 18 espacios de aprendizaje. El programa continúa impartiéndose en los campus de Tegucigalpa y San Pedro Sula, bajo la modalidad de teledocencia, permitiendo a los estudiantes combinar su desarrollo académico con su vida profesional. Estos ajustes permiten una mejor secuencia de las asignaturas y fortalecen el enfoque práctico del programa. “Hemos actualizado los contenidos y reforzado áreas como gestión de proyectos energéticos, innovación tecnológica, sostenibilidad y análisis del entorno regulatorio”, destacó Rodríguez Ávila.

El plan de estudios aborda temas clave como formulación y gestión de proyectos, tecnologías de generación renovable, eficiencia energética, cambio climático, transición energética, economía verde, finanzas sostenibles, emprendimiento e instrumentos financieros verdes, además del trabajo final de graduación o práctica profesional.

Especialidades para profundizar en áreas estratégicas

Como parte de la Reforma 2025, UNITEC incorpora cuatro especialidades en Energías Renovables, programas de postgrado con duración de un año, diseñados para fortalecer competencias técnicas y de gestión altamente demandadas por el mercado. Las especialidades son: • Gestión de Proyectos Sostenibles • Transición Energética y Eficiencia en Infraestructura • Nuevas Tecnologías de Desarrollo en Energía Renovable • Economía Verde y Finanzas Sostenibles

“Estas especialidades permiten a los profesionales actualizarse y profundizar en áreas clave del sector energético, sin necesidad de cursar la maestría completa, manteniendo los estándares académicos de UNITEC”, señaló el Ingeniero Rodríguez Ávila.

Formación para impactar el desarrollo sostenible

La Maestría en Gestión de Energías Renovables está dirigida a profesionales de ingeniería, arquitectura, ciencias ambientales, administración, economía y áreas afines, así como a quienes cuentan con experiencia o certificaciones en energías limpias, gestión de proyectos o sostenibilidad.