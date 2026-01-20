Banco Ficohsa cierra financiamiento corporativo de gran escala por US$100 millones con Banco Santander

Tegucigalpa, Honduras.

Banco Ficohsa cierra financiamiento estructurado por US100 millones, liderado por Banco Santander en una operación que reafirma la solidez financiera de la institución y su capacidad de ejecución en el mercado hondureño.

La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Nueva York, con la participación de Javier Atala, presidente Ejecutivo de Banco Ficohsa, e Ignacio Dolega, managing director de Latin America Private Debt Solutions.

La transacción contó además con la participación de bancos de Latinoamérica y el Caribe, y ha sido interpretada por el mercado como una clara señal de confianza de la banca internacional en Banco Ficohsa, su modelo de negocio y su rol dentro del sistema financiero del país.

Los recursos obtenidos estarán destinados a respaldar la expansión del crédito hacia sectores productivos estratégicos como la agroindustria, el comercio, la manufactura, la energía y la infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad económica, la generación de empleo y el aumento de la competitividad nacional.