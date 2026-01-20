Banco Ficohsa cierra financiamiento corporativo de gran escala por US$100 millones con Banco Santander

Banco Ficohsa cierra financiamiento estructurado por US100 millones, liderado por Banco Santander en una operación que reafirma la solidez financiera de la institución y su capacidad de ejecución en el mercado hondureño.
La firma del acuerdo se realizó en la ciudad de Nueva York, con la participación de Javier Atala, presidente Ejecutivo de Banco Ficohsa, e Ignacio Dolega, managing director de Latin America Private Debt Solutions.
La transacción contó además con la participación de bancos de Latinoamérica y el Caribe, y ha sido interpretada por el mercado como una clara señal de confianza de la banca internacional en Banco Ficohsa, su modelo de negocio y su rol dentro del sistema financiero del país.
Los recursos obtenidos estarán destinados a respaldar la expansión del crédito hacia sectores productivos estratégicos como la agroindustria, el comercio, la manufactura, la energía y la infraestructura, contribuyendo al fortalecimiento de la actividad económica, la generación de empleo y el aumento de la competitividad nacional.
Este financiamiento se enmarca en la estrategia de crecimiento sostenible de Banco Ficohsa, orientada a canalizar recursos hacia proyectos que impulsen el desarrollo productivo, promuevan la inversión y acompañen a empresas y emprendedores en su crecimiento, reafirmando su compromiso con el progreso económico y social de Honduras.
“Esta alianza reafirma la confianza de la banca internacional en la solidez financiera de Banco Ficohsa y en nuestra capacidad de ejecutar operaciones complejas en el mercado hondureño. Nos permite seguir ampliando el crédito hacia sectores clave que impulsan la inversión, el empleo y el crecimiento del país” expreso Javier Atala, presidente Ejecutivo de Banco Ficohsa.