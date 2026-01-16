Puerto Cortés presenta avances en infraestructura y control portuario

San Pedro Sula, Honduras

La Empresa Nacional Portuaria (ENP) ha ejecutado en los últimos años una serie de mejoras en infraestructura, tecnología y procesos operativos orientadas a fortalecer la eficiencia, la seguridad y la capacidad de atención del Puerto Cortés. Las intervenciones abarcan desde la rehabilitación de edificios administrativos hasta la modernización de muelles, equipos y sistemas de control marítimo, con el objetivo de optimizar las operaciones portuarias y responder a las demandas del comercio nacional e internacional. Uno de los avances ha sido la rehabilitación de los edificios administrativos, donde se concentran áreas clave de gestión. Estas mejoras permitieron adecuar los espacios de trabajo y corregir condiciones que limitaban el desempeño del personal. Al referirse a este proceso, el ministro gerente de la Empresa Nacional Portuaria, Carlos Bueso, señaló: “No solo se reparó el edificio administrativo donde está la Gerencia General, se repararon todos los edificios. Antes había hasta 100 personas usando un solo baño, eso era inhumano. Hoy tenemos instalaciones de primer nivel y la gente está contenta y rinde más”.

En el área de seguridad y control del tráfico marítimo, se modernizó la torre de control y se incorporó tecnología especializada. "Cuando yo vine no había torre de control operativa; hoy está funcionando, con ascensor y equipamiento moderno", indicó Bueso, al explicar que estas mejoras permiten un mayor control en las entradas y salidas de buques. A estas acciones se suma la adquisición de un radar marítimo y la instalación de nuevas boyas satelitales. "Es como que un gigante no tenga ojos y entre a un sitio ciego", expresó el funcionario. "Ahora se instalaron boyas que le indican al capitán por dónde debe entrar y que además miden corrientes, temperatura y salinidad del agua". Las operaciones nocturnas también se han visto potenciadas con la mejora en la iluminación del muelle de la melaza, lo que permite mantener operaciones continuas durante las 24 horas del día. "Antes casi no se podía trabajar de noche porque los empleados podían sufrir algún daño. Ahora está perfectamente iluminado y se trabaja sin interrupciones", explicó Bueso, destacando la importancia de esta mejora para las exportaciones. Otro proyecto en desarrollo es la construcción del muelle B, diseñado para atender buques de gran calado y responder al crecimiento de la demanda de combustibles y cargas líquidas. "El muelle que había ya no reunía los requisitos mínimos para recibir este tipo de barcos. Ahora podrán entrar buques de 180 y 200 mil toneladas métricas", afirmó el ministro gerente, al señalar que esto permitirá operaciones más ágiles y reducirá la congestión portuaria. Sobre la recuperación del muelle 4, Bueso indicó que se actuó conforme a lo establecido contractualmente. "Lo único que hice fue ejercer lo que decía el contrato al pie de la letra y recuperarlo para el Estado", expresó. Actualmente, este muelle se utiliza para carga general y genera ingresos directos para la ENP, aunque aún presenta retos estructurales pendientes.