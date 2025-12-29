¿Necesitas auténticas o apostillas? gestiónalos en línea gracias a Gobierno Digital

Tegucigalpa, Honduras.

El Gobierno de Honduras, bajo la conducción de la presidenta Xiomara Castro Sarmiento y a través de la Cancillería y el ecosistema de Gobierno Digital, habilitó el servicio digital de auténticas y apostillas, una solución orientada a modernizar la atención ciudadana y facilitar trámites esenciales.

Este nuevo servicio opera mediante la plataforma SIN+FILAS, disponible en el portal oficial gobiernodigital.gob.hn, y permite a los usuarios realizar todo el proceso de manera remota, segura y transparente.

Atención ciudadana

La digitalización de este trámite responde a la necesidad de ofrecer servicios públicos más accesibles, eficientes y acordes a la realidad de miles de hondureños, especialmente quienes residen en el interior del país o en el extranjero.

Con esta modalidad, se elimina la obligación de trasladarse físicamente a las oficinas, así como las largas filas, optimizando la experiencia del usuario y reduciendo tiempos de espera.

Acceso universal

La plataforma fue diseñada para ser utilizada desde cualquier computadora o dispositivo móvil con conexión a internet, permitiendo que los ciudadanos puedan iniciar, dar seguimiento y concluir su trámite sin restricciones de horario o ubicación geográfica.

Cada usuario se registra una sola vez en el sistema, lo que facilita el acceso futuro a otros servicios digitales del Estado.

Seguimiento en línea

Uno de los principales valores del servicio es la posibilidad de monitorear el estado del trámite en tiempo real. El usuario puede conocer en qué etapa se encuentra su solicitud, qué funcionario la está gestionando e incluso interactuar mediante un sistema de mensajería interna. Además, el sistema envía notificaciones automáticas al correo electrónico del solicitante cada vez que el trámite avanza dentro del flujo establecido.

Una vez concluido el proceso, las auténticas o apostillas son enviadas directamente al correo electrónico del usuario en formato digital, con medidas de seguridad acordes a estándares internacionales, listas para ser impresas o adjuntadas a documentos físicos.

Costos y pagos

Cada documento tiene un costo único de 150 lempiras, pagaderos mediante el recibo oficial TGR-1, el cual puede gestionarse y cancelarse sin necesidad de impresión física. El sistema permite agrupar varios documentos en un solo pago, siempre que correspondan al mismo solicitante, simplificando el proceso administrativo.

Cabe señalar que la implementación del servicio digital representa un ahorro significativo de tiempo y dinero para la ciudadanía, al reducir gastos de transporte y viáticos. Asimismo, contribuye al cuidado del medioambiente al disminuir el uso de papel, especialmente cuando los pagos se realizan en línea mediante el sistema de la Tesorería General de la República.

Reglas del trámite digital