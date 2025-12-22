Agencia Aduanera Guifarro y Asociados celebra un año más su cena de Navidad a todo su equipo a nivel nacional en Tela

San Pedro Sula, Honduras

La agencia aduanera Guifarro y Asociados llevó a cabo su cena navideña anual en las instalaciones de Villas Telamar, en Tela, Atlántida, creando un ambiente de compañerismo y agradecimiento, luego de un año de trabajo. El evento reunió a colaboradores de todas las oficinas de la empresa a nivel nacional, convirtiéndose así en una oportunidad para fomentar el compañerismo, la unidad y el compromiso. La actividad comenzó en la tarde con una jornada de formación, parte del proceso de capacitación continua que promueve la empresa. Pero el momento más esperado llegó con la cena navideña, un espacio dedicado exclusivamente al personal para reconocer el esfuerzo y compromiso demostrado a lo largo del año en cada operación que realiza Agencia Aduanera Guifarro y Asociados.

Delia Susana Guifarro Díaz, gerente general, subrayó que la capacitación constante es clave para la compañía, sobre todo en áreas esenciales como la atención al cliente y aspectos técnicos como: clasificación Arancelaria, Tratados y Convenios, Incoterms, entre otros. Aclaró que estos programas de formación ayudan a mantener altos estándares de calidad y a responder eficientemente a las demandas del sector. Además, enfatizó la importancia de cerrar el año con una cena para los colaboradores, señalando que el 2025 ha sido un año lleno de retos que han enfrentado de manera exitosa gracias al compromiso y profesionalismo de su equipo. “Enfrentamos exigencias durante todo el año, pero esta noche es para ellos”. También mencionó que esta reunión une al personal de todo el país, fortaleciendo relaciones internas y mejorando la comunicación, lo cual se traduce en un servicio de mayor calidad para los clientes.

El talento humano como base del crecimiento sostenible

Guifarro Díaz también remarcó que la empresa sigue preparándose para futuros desafíos, centrándose en la formación y en fortalecer el talento humano como base para un crecimiento sostenible. Aseguró que los clientes pueden confiar plenamente en que sus operaciones están en manos de un equipo altamente capacitado y comprometido. Boletín Recibirás diariamente las noticias nacionales e internacionales más destacadas del día.

Por su parte, Jorge Alberto Durón Silva, gerente de operaciones a nivel nacional, destacó que Guifarro y Asociados es el resultado de una visión clara de servicio personalizado de alta calidad, que ha estado presente desde su fundación en 2001. Detalló que el crecimiento de la empresa ha sido gradual y siempre en respuesta a las necesidades de sus clientes, consolidando su presencia nacional con 13 oficinas.

Una cena para reconocer el esfuerzo de todo un año

Durón Silva subrayó que la cena navideña es una oportunidad para reflexionar sobre el camino recorrido y reconocer el esfuerzo colectivo. “Hoy, al celebrar juntos, recordamos que todo el trabajo realizado durante el año ha valido la pena. Es nuestra forma de agradecer a cada colaborador por su dedicación en la atención a importaciones y exportaciones a nivel nacional”, afirmó.

La elección de Tela para el evento buscó crear un ambiente ideal para el descanso y la convivencia, combinando la formación con un espacio humano y cercano, para hacer sentir bien a los colaboradores y destacar la importancia que tienen para la empresa.