Honduras abre Consulado General en Bilbao para atender a su comunidad en el norte de España

San Pedro Sula, Honduras

La apertura del Consulado General de Honduras en Bilbao representa un paso decisivo en la estrategia del Gobierno de Honduras, esto con la finalidad de fortalecer la atención, protección y cercanía con las comunidades hondureñas que residen en el norte de España. Esta sede responde a una necesidad creciente de garantizar que miles de compatriotas accedan a servicios esenciales sin desplazamientos largos y costosos hacia Madrid. En representación del Canciller Javier Bu Soto, la Vicecanciller de Asuntos Consulares y Migratorios, Zulmit Rivera, oficializó la apertura subrayando que esta sede reafirma el compromiso de la presidenta Xiomara Castro de ofrecer asistencia digna, oportuna y cercana a quienes viven fuera del país. Destacó que la diplomacia hondureña prioriza la protección y el fortalecimiento de los vínculos políticos, económicos y culturales con España.

Relación bilateral

Rivera recordó que España y Honduras mantienen una relación histórica basada en cooperación, respeto y un diálogo político que se ha profundizado con el paso de los años. Esta nueva sede consular se suma a los esfuerzos para impulsar más intercambio cultural, oportunidades económicas y espacios que fortalezcan la identidad de la diáspora. Cabe señalar que el Consulado General, ubicado en la Calle del Licenciado Poza No. 11, 48008, Bilbao, atenderá principalmente a hondureños residentes en el País Vasco y zonas cercanas. La sede funcionará bajo un sistema de citas previas y centralizará servicios como emisión de pasaportes, Documento Nacional de Identificación (DNI), registros civiles, certificaciones, orientación migratoria y asistencia en emergencias.

Atención a la diáspora

Esta nueva oficina reduce tiempos de espera, evita desplazamientos extensos y reconoce la valiosa contribución de la comunidad hondureña al desarrollo económico del país mediante sus remesas. La apertura responde a la necesidad de fortalecer la protección consular con personal especializado en derecho, diplomacia y gestión de casos. Es así como el evento de inauguración reunió a autoridades locales y representantes del Gobierno español y vasco, así como miembros del cuerpo diplomático, organismos públicos, sociedad civil y la comunidad hondureña residente en la región. La coordinación con instituciones vascas permitirá agilizar trámites, reforzar la protección consular y generar oportunidades de integración cultural, académica y económica.

Impacto esperado

La Secretaría de Relaciones Exteriores y Cooperación Internacional establecerá indicadores para medir el impacto del servicio, entre ellos tiempos de respuesta, satisfacción ciudadana, número de trámites realizados y reducción de desplazamientos. El Consulado también impulsará actividades de difusión, integración comunitaria y promoción comercial y turística para fortalecer la proyección de Honduras en el País Vasco.

