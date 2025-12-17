Los bosques de Honduras son resguardados contra el gorgojo

San Pedro Sula, Honduras.

Honduras avanza hacia una gestión forestal más resiliente gracias a un sistema de vigilancia que ha permitido reducir las afectaciones provocadas por el gorgojo descortezador del pino, una de las plagas más destructivas para este ecosistema. Entre 2024 y2025, el Gobierno de Honduras, bajo el mandato de la presidentaXiomara Castro y el Instituto de Conservación Forestal (ICF),logró disminuir en 64% los brotes activos y en 43% el área afectada, resultados que reflejan la eficiencia del monitoreo, la inversión sostenida y la capacidad de respuesta del ICF.

Recurso bajo protección

El país cuenta con más de 1.6 millones de hectáreas de bosque de pino, principalmente Pinus oocarpa y Pinus caribaea. A lo largo de la historia se han registrado cuatro epidemias severas del gorgojo, la más reciente entre 2014 y 2017, con una pérdida de 511,504 hectáreas y daños económicos estimados en más de L47 mil millones, sin contar servicios ecosistémicos y afectaciones sociales. Desde la implementación en2021 del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para controlar el gorgojo, el país ha logrado mantener las afectaciones por debajo del umbral crítico para una emergencia sanitaria forestal. “Para el 2025, el ICF reporta una reducción sostenida con una afectación solamente de 200.48 hectáreas a nivel nacional, gracias al monitoreo constante y la inversión institucional, que desde 2022 asciende a L51.8 millones en acciones de preservación, vigilancia y control”, nos explica el ingeniero Luis Soliz, director del ICF.

Cambio climático un detonante

Estudios científicos confirman que el comportamiento del gorgojo está estrechamente ligado a condiciones climáticas extremas. De acuerdo al director del ICF, "Eventos naturales, altas temperaturas, sequías prolongadas e incendios forestales debilitan la capacidad natural de defensa de los pinos, reduciendo la producción de resina con la que repelen a los descortezadores. Esto crea condiciones ideales para la rápida reproducción del insecto, afectado por el estrés climático, densidad de árboles, el manejo forestal y fenómenos naturales". El Sistema de Alerta Temprana(SAT), es una plataforma integral que reúne investigación, monitoreo, comunicación y capacidad de respuesta. Sus pilares incluyen: Conocimiento del riesgo con estudios técnicos, identificación de insectos e infestaciones. Así como medición y monitoreo: trampas con semioquímicos y mapa de susceptibilidad. Y su difusión y comunicación con alertas, coordinación institucional y comunitaria al igual, que la respuesta inmediata de cuadrillas y protocolos de emergencia.

Tecnología para el bosque