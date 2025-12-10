Prórroga europea da respiro al sector cafetalero nacional

San Pedro Sula, Honduras

Honduras fortalece su posición en el mercado europeo tras la aprobación de la prórroga al reglamento de deforestación por parte del Parlamento Europeo, una decisión que brinda estabilidad a las exportaciones de café y permite avanzar de manera ordenada en la implementación de los nuevos requisitos ambientales.

Esta medida responde a una solicitud conjunta de los países productores realizada en la Asamblea de la Organización Internacional del Café, donde se pidió mayor flexibilidad para la adaptación a la normativa.

La Unión Europea continúa siendo el principal destino del café hondureño, al concentrar más del 50 % de la producción nacional, que oscila entre 3 y 3,2 millones de quintales. La prórroga representa un respaldo directo a millas de familias que dependen de esta actividad productiva, al garantizar continuidad comercial, estabilidad de precios y seguridad en los contratos de exportación.

Además de su impacto económico, la medida refuerza el compromiso de Honduras con la sostenibilidad, la legalidad y la trazabilidad. El país ha avanzado en la aplicación de estándares ambientales, derechos laborales y control de origen, consolidando al café como el principal rubro de exportación, con más de 2,148 millones de dólares en divisas, presencia en 59 mercados internacionales y una posición privilegiada como líder en Centroamérica, tercero en América y octavo a nivel mundial.

Sobre la reacción del país ante la prórroga, el viceministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Carlos Roberto Murillo, afirmó que la noticia fue recibida con alivio y satisfacción por todo el sector cafetalero, ya que “garantiza la continuidad del acceso del café nacional al mercado europeo” y permite seguir afinando los procesos técnicos y administrativos sin poner en riesgo las exportaciones.

En el corto plazo, explicó que la medida mantiene abiertas las puertas del mercado europeo mientras se ajustan los procedimientos y se consolidan los sistemas de trazabilidad exigidos.