Optimus Card se posiciona como la opción de ahorro más inteligente para el consumidor hondureño

San Pedro Sula, Honduras.

Optimus Card avanza con firmeza en el mercado hondureño como la membresía de ahorro más inteligente y conveniente, diseñada para responder a las necesidades reales del consumidor. En un entorno económico donde cada gasto importa, la plataforma se convierte en un aliado confiable para maximizar el valor del dinero en compras esenciales y experiencias cotidianas.

Con más de 95,000 usuarios activos y una red que supera las 700 empresas afiliadas, la membresía garantiza acceso inmediato a descuentos reales en categorías esenciales como salud, belleza, gastronomía, educación, turismo, entretenimiento, automotriz y más. Para las familias hondureñas, esto significa un ahorro constante durante todo el año y no únicamente en promociones estacionales.

La solidez de Optimus Card se refleja en la calidad de sus aliados comerciales. Entre ellos se encuentran instituciones y marcas reconocidas como Hospital y Clínica Ferraro, Hospital Quirúrgico Barandillas, Suzuki, MAEX, Cinnabon, UTH, UTH Florida, Mario’s Steak House, Promotur, Incanta y Hotel Real InterContinental.

Cabe señalar que, para los usuarios, esta red de prestigio representa una membresía que se paga sola, ya que cada uso acumula un impacto financiero positivo en el hogar.