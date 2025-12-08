Increíble: El video viral de Messi y David Ruiz en festejos del Inter Miami

Miami, Estados Unidos.

Inter Miami consiguió el pasado sábado el máximo logro de su joven historia al conquistar por primera vez el título de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, luego de vencer a Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.

Tras los festejos en la cancha, donde los jugadores estuvieron acompañados de sus respectivas familias, la celebración continuó de manera privada en un salón de la ciudad.

En las redes sociales se filtró una grabación que muestra al inglés David Beckham, uno de los propietario del club, participar de un trencito junto con los jugadores al ritmo de la cumbia.