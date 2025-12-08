Increíble: El video viral de Messi y David Ruiz en festejos del Inter Miami

Inter Miami consiguió el pasado sábado el máximo logro de su joven historia al conquistar por primera vez el título de la Major League Soccer (MLS) de Estados Unidos, luego de vencer a Vancouver Whitecaps por 3-1 en la final disputada en el Chase Stadium de Fort Lauderdale.
Tras los festejos en la cancha, donde los jugadores estuvieron acompañados de sus respectivas familias, la celebración continuó de manera privada en un salón de la ciudad.
En las redes sociales se filtró una grabación que muestra al inglés David Beckham, uno de los propietario del club, participar de un trencito junto con los jugadores al ritmo de la cumbia.
En la fila aparecen estrellas como Lionel Messi, Rodrigo De Paul, además se puede ver al joven centrocampista hondureño David Ruiz, quien ha sido bajado en el equipo debido a una lesión.
Sin embargo, a diferencia del entusiasmo general, Messi avanzó sin seguir el ritmo y con una expresión más cercana al agotamiento que a la celebración. Bastaron segundos para que el video explotara en X (antes Twitter), generando millones de reproducciones y memes.
“Muchas ganas no es que tenga...”, bromeó un usuario. Otro ironizó: “Leo: ‘Anto, vámonos a casa’”. Y un tercero destacó lo improbable de la escena: “Jamás esperé ver a Beckham bailando cumbia santafesina”.
Aun así, el clip reflejó la excelente relación del plantel con Beckham, quien abrazó efusivamente a Messi, Luis Suárez, De Paul y al propio Mascherano, sellando una noche de unión y euforia.