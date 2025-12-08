  1. Inicio
Flick revela regreso de crack: Barcelona recibe noticias previo a Champions

El entrenador alemán confirmó la vuelta de una de sus figuras en la previa de la Champions League tras una larga espera.

  • 08 de diciembre de 2025 a las 08:48 -
  • Agencia EFE
Hansi Flick revela a la figura que está cerca de regresar al FC Barcelona.
Barcelona, España.

El portero Marc-André ter Stegen, lesionado desde el pasado mes de julio, está cerca de regresar a una lista de convocados del Barcelona, según ha confirmado este lunes en rueda de prensa el técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick.

El técnico alemán ha admitido que el guardameta germano "podría" estar entre los convocados para medirse este martes al Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El capitán del Barça, que el pasado 29 de julio se operó para solventar sus problemas lumbares, encadena varios entrenamientos ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros.

En la última sesión, Ter Stegen saltó al césped junto a los otros dos guardametas del primer equipo azulgrana Joan García y Wojciech Szczesny. A diferencia de las últimas semanas, no se ha ejercitado ninguno de los porteros del filial azulgrana que habían sido convocados en los partidos precedentes.

Pese al próximo regreso de Ter Stegen, Hansi Flick ha reiterado que Joan García es su arquero titular al subrayar que "es el número uno" en la portería del equipo azulgrana.

Al ser preguntado por si ha hablado con el seleccionador de Alemania, Julian Nagelsmann, para tratar la situación de Ter Stegen, el entrenador del Barcelona lo ha negado.

Más allá de la duda de Ter Stegen, el Barça afrontará el duelo contra el Eintracht con las únicas bajas de los centrocampistas Pablo Páez Gavira ‘Gavi’ y Dani Olmo, ambos lesionados, y del central Ronald Araujo, que se está recuperando de cuestiones de salud mental.

Agencia EFE
Agencia EFE
efe.com

Es una agencia de noticias internacional española que distribuye información a más de dos mil medios de comunicación en todo el mundo en los soportes de prensa escrita, radio, televisión e internet. Cuenta con una red con más de tres mil periodistas de 60 nacionalidades.

