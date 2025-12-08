Flick revela regreso de crack: Barcelona recibe noticias previo a Champions

Barcelona, España.

El portero Marc-André ter Stegen, lesionado desde el pasado mes de julio, está cerca de regresar a una lista de convocados del Barcelona, según ha confirmado este lunes en rueda de prensa el técnico del equipo azulgrana, Hansi Flick.

El técnico alemán ha admitido que el guardameta germano "podría" estar entre los convocados para medirse este martes al Eintracht Fráncfort en la sexta jornada de la fase liga de la Liga de Campeones.

El capitán del Barça, que el pasado 29 de julio se operó para solventar sus problemas lumbares, encadena varios entrenamientos ejercitándose al mismo ritmo que sus compañeros.