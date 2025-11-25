Hansi Flick, molesto con dos jugadores del Barcelona tras ridículo ante Chelsea

El FC Barcelona volvió a vivir una pesadilla en la UEFA Champions League y su entrenador Hansi Flick se encuentra molesto con el accionar de dos jugadores del equipo culé.
Este 25 de noviembre, el Chelsea no tuvo piedad y humilló al FC Barcelona con un contundente marcador de 3-0 en nueva jornada de la UEFA Champions League, la competición de clubes más importante de Europa.
Los de Hansi Flick se las prometían muy felices en su visita a Stamford Bridge. Y, a pesar de empezar con energía y ganas de vencer, poco a poco se fue viniendo abajo, permitiendo al cuadro blue quedarse con los 3 puntos de manera clara.
No se puede negar: el Chelsea fue ampliamente superior, superando al Barcelona durante prácticamente todo el partido. De hecho, los de Hansi Flick únicamente mantuvieron cierto control durante unos diez minutos, pero poco pudieron hacer ante un equipo que no dio lugar a la duda.
Y como suele pasar en las noches dramáticas en Europa, el encuentro terminó con dos jugadores en el ojo de huracán.
Uno de los jugadores señalados y que molestó mucho a Hansi Flick por su bajo rendimiento ante Chelsea es el delantero Ferran Torres.
Y que en el inicio del juego, Ferran Torres protagonizó una terrible falla cuando el duelo estaba empatado sin goles.
Ferran falló delante del portero, teniendo que disparar la pelota simplemente a la portería para poner al Barcelona por delante. Pero falló de manera sorprendente y, a partir de ahí, el Chelsea se creció.
Otro jugador señalado y que ha decepcionado a Hansi Flick es el defensor uruguayo Ronald Araújo del FC Barcelona.
Antes de irse al descanso, Ronald Araujo fue expulsado nuevamente en Europa, en este caso por una doble amarilla. Y el partido ya se puso cuesta arriba para el Barça.
"2 señalados habituales en Europa. Pero, nuevamente, fueron titulares para el Barcelona. Una decisión inentendible de Hansi Flick que ha terminado costando muy cara", señala la prensa española.