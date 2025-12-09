Orlando Ponce, indignado y causa revuelo: "Aquí nunca se respeta"

El experimentado periodista hondureño Orlando Ponce Morazán ha generado revuelo en las redes sociales tras realizar una serie de fuertes mensajes acerca de las Elecciones Generales que se realizaron en Honduras.
Orlando Ponce Morazán se desahogó en su cuenta oficial de X, (anteriormente conocida como Twitter) , en donde arremetió contra lo que ha estado ocurriendo con el tema de los resultados que dejaron las elecciones de Honduras.
Orlando Ponce Morazán se ha mostrado indignado y arremetió inclusive contra el Partido Nacional, donde en su momento estuvo ya que buscó una diputación.
"Aquí nunca se respeta la voluntad popular . El monstruoso fraude ya se había anunciado y el estado como tal al final no hizo nada", comenzó diciendo Orlando Ponce Morazán mediante su cuenta oficial de X, anteriormente mejor conocido como Twitter.
"El Consejo Nacional Electoral no tiene ninguna credibilidad, ni las empresas que han contratado... Las elecciones deberían repetirse o desconocerlas", fue uno de los contundentes mensajes de Orlando Ponce Morazán.
Orlando Ponce Morazán no se guardó nada y siguió con sus fuertes palabras acerca de las elecciones en Honduras.
"Por lo que me están informando desde el Partido Libre, Marlon Ochoa no firmará la declaratoria de las elecciones. Igual pasaría con el Partido Liberal", fue una confesión de Orlando Ponce Morazán al dar su punto de vista sobre lo que ocurre con los resultados que dejaron las elecciones.
"Por el monstruoso fraude que se está ejecutando , de ser así, eso llegaría al Congreso Nacional de Honduras, pleno actual, nuevo giro", enfatizó de manera rotunda Orlando Ponce Morazán.
"Con el escrutinio de las inconsistencias , si ya todo está arreglado, no cambiará los resultados. A favor de Nasry Asfura para ganar la presidencia", fue otro de los mensajes de Orlando Ponce Morazán.
"Lo mejor es voto por voto , como desafía María Antonieta", fue el contundente mensaje de Orlando Ponce Morazán.
Las declaraciones de Orlando Ponce Morazán en sus redes sociales ha desatado diversos comentarios .
Este fue uno de los mensajes que ha publicado Orlando Ponce Morazán acerca de lo que ocurre sobre los resultados que dejó las elecciones de Honduras que se realizaron el pasado 30 de noviembre.
Otra de las publicaciones de Orlando Ponce Morazán en sus redes sociales acerca de lo ocurrido con las elecciones .
En dos ocasiones (2013 y 2021) , Orlando Ponce Morazán fue precandidato a diputado por el Partido Nacional de Honduras en el departamento de Francisco Morazán, aunque no logró obtener curul.
Orlando Ponce Morazán es un periodista y comentarista deportivo hondureño muy conocido, con una larga trayectoria en radio y televisión