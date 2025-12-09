Ariela Cáceres responde a Gaby Bonilla: “Ponete cloro en la boca”

La controversial creadora de contenido Gaby Bonilla, conocida como "La Tamalera" no se guardó nada contra Ariela Cáceres, luego de asegurar algo que genera polémica en redes sociales.
Bonilla compartió esta fotografía, la cual complementó con la descripción: "Yo sé quién está muy feliz de que gane su compadre ´Papi a la Orden"... ¡Esa periodista está en rachaaaaa!", en una clara referencia a la presentadora de televisión.
Solo unas horas después, "La Tamalera" volvió a la carga: "Empezaré a desempolvar mis expedientes secretos para ver cuántos les cae la escupida en la cara, es que el pasado no se borra ni con tiner... Nos volveremos una página dedicada a lo histórico".
Además, compartió un video, en el cual aparece Ariela dirigiéndose a Gabriela, en respuesta a varios puntos sobre altercados previos entre ambas. Ahí manifestó: "Un día como hoy en la historia... Esta Arielita solo peleando conmigo le gusta pasar, ¡ay, no!".
Incluso Gabriela Bonilla dijo que Tito Asfura, conocido también como "Papi a la Orden", es el padrino del hijo mayor de Cáceres y su esposo Dennis Andino.
Ariela Cáceres salió al paso y respondió contundentemente en sus historias de Facebook, donde cuenta con poco menos de 600 mil seguidores.
"Cuando nadie la recuerda recurre a la vieja confiable, hablar de mí. Te voy a aclarar", escribió inicialmente Ariela.
"´Papi´ no es nuestro compadre; esa foto es un lindo recuerdo de nuestro trabajo periodístico. Los periodistas antes de hablar, investigamos los datos. Vos no sabés de eso", complementó en su primera historia Cáceres de Andino.
Y Ariela no se contuvo con eso, sino que también aclaró lo expresado sobre su hijo. "Antes de mencionar a mis hijos, ponete cloro en la boca. Te voy a aclarar de nuevo y te mando a investigar, ´Papi´ no es el padrino de mi hijo mayor, ridícula".
Finalmente "La Tamalera" le dijo a Ariela Cáceres que "es época de Navidad, dejá de peleartzz", acompañado de una fotografía de archivo en la que ambas salen juntas y sonrientes.