  1. Inicio
  2. · Multimedia
  3. · Fotogalerías
  4. · Fotogalería Farándula

Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson

La actriz de 58 años de edad y el actor de 73, generaron rumores de un romance tras su trabajo a mediados del 2025 en 'The Naked Gun'.

  • 09 de diciembre de 2025 a las 14:13 -
  • Agencia EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
1 de 8

La actriz Pamela Anderson contó en una entrevista publicada este martes en la revista People en inglés los detalles de su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson, compañero de reparto de 'The Naked Gun', tras terminar de grabar la película.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
2 de 8

"Liam y yo tuvimos una relación sentimental durante un tiempo, pero solo después de terminar de filmar", reveló a la revista especializada.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
3 de 8

La actriz agregó que pasaron una semana íntima juntos en su casa en Nueva York y que incluso sus familiares acudieron de visita.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
4 de 8

La pareja fue a cenar "a un pequeño restaurante francés donde me presentó como la 'futura Sra. Neeson'", aseveró.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
5 de 8

Tras esa semana, cada uno siguió su camino para trabajar en otros proyectos.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
6 de 8

Anderson, de 58 años, y Neeson, de 73 años, generaron rumores de un romance tras su trabajo el verano pasado en 'The Naked Gun', aunque luego se supo que todo formó parte de un truco para promocionar el filme que ambos protagonizan.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
7 de 8

"Siempre me reía cuando la gente pensaba: 'Oh, eso es un truco publicitario'. Yo pensaba: '¿Un truco publicitario? Esto es real. Tenemos sentimientos reales'", explicó.

 Foto: EFE
Pamela Anderson revela detalles sobre su romance íntimo y fugaz con Liam Neeson
8 de 8

Aun así, la actriz afirmó que actualmente recibe el apoyo de Neeson, a quien considera un buen amigo. "Estoy segura de que siempre estaremos presentes en la vida del otro", dijo a People.

Foto: EFE
Cargar más fotos