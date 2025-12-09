¿Qué pasará con Don Arnoldo en "Una Familia de Diez"? Jorge Ortiz de Pinedo responde

Eduardo Manzano partió durante los primeros días de este mes de diciembre de 2025. Su muerte deja un profundo vacío en el mundo de la comedia y el entretenimiento en México, donde se convirtió en una de las grandes leyendas, favoritos sobre todas las cosas por su tremendo carisma.
Pero esto también deja dudas amplias sobre la participación del comediante en una de las series que todavía se encuentra al aire, estamos hablando de la temporada 12 y 13 de Una Familia de Diez, escrita producida y dirigida por Jorge Ortiz de Pinedo, tienen fechas recientes reveló si seguiremos viendo a Don Arnoldo en la pantalla chica.
De acuerdo con Jorge Ortiz de Pinedo, el personaje de Don Arnoldo no podrá ser ocupado por nadie más dentro de las siguientes dos temporadas de la serie cómica, pero no se trata de una nostalgia u homenaje al actor, pues confirmó que ya están grabadas por completo ambas temporadas con el trabajo único de Eduardo Manzano. Esto quiere decir que por lo menos durante otro año podremos verlo en televisión.
En caso de que la serie tenga una temporada 14 o una temporada 15, se tomarán otras clases de decisiones alrededor del personaje de Don Arnoldo, quien se convirtió en uno de los abuelitos más entrañables de la industria del entretenimiento en México.
"La Familia de Diez está grabada, van a poder ver que está grabada toda esta temporada número doce, donde faltan muchos programas por pasar. Y ya hicimos la temporada 13, la que va a pasar el año que viene. Osea ya está grabado; vamos a poder seguir viendo a Eduardo Manzano en la televisión todavía un añito más, por lo menos"
Una Familia de Diez es el proyecto de Jorge Ortiz de Pinedo, protagonizado por una pareja que de pronto empieza a recibir más gente en su casa de manera imprevista, llegando a tener hasta un total de 10 personas viviendo en el mismo departamento, ya que a cada una de ellas, la vida les jugó una mala pasada.
Pieza clave de lo entrañable que se convirtió esta serie es el papel de Don Arnoldo, quien interpreta al padre de la máxima autoridad dentro de este departamento.
Sin embargo, el abuelito que presume de haber sido parte esencial del cine de oro en México con diferentes y cada vez más chistosos trabajos, vive ahí sin aportar nada más que su presencia, lo que lo vuelve incómoda, pero a la vez entrañable para toda la demás familia, quiénes tienen una amplia confianza en él por su gran experiencia.
Aunque esta serie se estrenó en el mes de marzo de 2007, actualmente ya lleva 11 temporadas y media al aire.
Con la temporada 12 todavía transmitiéndose y la número 13 guardada para estrenarse próximamente, lo más probable es que sea durante el año 2026, de acuerdo con los dichos del propio Jorge Ortiz de Pinedo.