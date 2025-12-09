¿Qué pasará con Don Arnoldo en "Una Familia de Diez"? Jorge Ortiz de Pinedo responde

De acuerdo con Jorge Ortiz de Pinedo, el personaje de Don Arnoldo no podrá ser ocupado por nadie más dentro de las siguientes dos temporadas de la serie cómica, pero no se trata de una nostalgia u homenaje al actor, pues confirmó que ya están grabadas por completo ambas temporadas con el trabajo único de Eduardo Manzano. Esto quiere decir que por lo menos durante otro año podremos verlo en televisión.