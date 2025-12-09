  1. Inicio
Brutal bronca de Lamine Yamal, Barcelona con inesperado héroe y polémica

La bronca de Lamine Yamal en Champions, inesperado héroe del Barcelona y la polémica ante el Frankfurt.

El Barcelona recibió este martes su primer partido en el Spotify Camp Nou en la Champions League. Los azulgranas remontaron 2-1 al Eintracht Frankfurt por la jornada 6.
Como sucedió en la Europa League hace unas temporadas, el cuadro culé se midió nuevamente ante el Eintracht Frankfurt, en el mismo escenario: el Spotify Camp Nou.
La afición del equipo alemán nuevamente hizo acto de presencia y aunque quisieron imponer con su apoyo, vieron la derrota ante sus ojos.
Incluso, los aficionados culés señalaron la actitud de los hinchas del equipo visitante. Lanzaron algunas botellas con agua y se subían a la barra de protección.
Las cosas no comenzaron de la mejor manera para el Barcelona, ya que al minuto 9 del encuentro, Lewandowski marcó, pero le anularon el gol por fuera de juego.
Así fue la acción que le anularon al polaco antes de completarse los 10 minutos. Y luego vino un golpe duro: el gol del cuadro alemán.
Knauff aprovechó la que tuvo y en el área chica cruzó el remate para poner el 0-1 del partido.
El Barcelona se fue al descanso cayendo por la mínima y otra vez los fantasmas se hacían presente luego de la dura derrota sufrida en la Europa League cuando los eliminaron.
La afición visitante estaba haciendo su parte y tras el gol estallaron en las graderías del recinto.
El Barcelona se fue al ataque en la segunda parte y fueron recompensados en poco tiempo, pero con un inesperado héroe.
Jules Koundé, tras un enorme centro, propinó un testarazo para colocar el empate del Barcelona en el minuto 50 del encuentro.
Pero no le bastó con eso, ya que tres minutos después, la misma fórmula, pero ahora con un pase de Lamine Yamal, dio un nuevo cabezazo para el 2-1.
La noche mágica de Champions también fue una noche mágica para el francés que le daba la remontada a su equipo en menos de cinco minutos.
Esta fue una de las polémicas jugadas que reclamaron los jugadores del Frankfurt. Sin embargo, después detallaron que no fue para expulsión.
Ya para el final del partido, Lamine Yamal protagonizó uno de los momentos con su brutal enfado al ser sustituido en el partido.
La joven estrella del Barcelona se mostró enojado luego de ser cambiado en la recta final del partido.
Así fue la salida del juvenil del Barcelona. Las imágenes hablan por sí solas. Esta fue la reacción del jugador en la recta final del partido.
Incluso, Lamine Yamal se mostró enfadado en el banquillo y las cámaras lo enfocaron en el momento justo.
