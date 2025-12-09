  1. Inicio
Indignante: Mercedes Roa es atacada en la calle y esto es lo último sobre su salud

La creadora de contenido y futbolista fue atacada tras salir de un evento deportivo.

1 de 17

Repudiable: La influencer Mercedes Roa fue lamentablemente atacada en las últimas horas al extremo de tener que ser hospitalizada.

2 de 17

Mercedes Roa de México es conocida por su contenido relacionado con fútbol y por su presencia en eventos internacionales. Recientemente estuvo en la gala del sorteo del Mundial 2026.

3 de 17

La influencer mexicana Mercedes Roa fue agredida en Marsella, Francia este lunes 8 de diciembre, luego de asistir a una serie de actividades relacionadas con la Liga Universe.
4 de 17

El incidente ha generado conmoción tanto entre sus seguidores como en la comunidad del fútbol digital, donde Roa es una figura reconocida por su participación en la Kings League y la Queens League.

5 de 17

De acuerdo con los primeros reportes, los hechos ocurrieron alrededor de las seis de la mañana, en el barrio de la Ópera en Francia.

6 de 17
7 de 17

La influencer Roa caminaba junto a un grupo de amigos cuando varios jóvenes se acercaron para hostigarlos.
8 de 17

La situación escaló rápidamente: uno de los acompañantes de la influencer fue atacado de manera directa y, al intervenir para defenderlo, Mercedes recibió golpes y fue despojada de algunas pertenencias.
9 de 17

La policía municipal de Marsella actuó con rapidez y, apoyada en las cámaras de vigilancia urbanas, logró detener minutos después a tres presuntos responsables, entre ellos al menos un menor de edad.
10 de 17

Los implicados enfrentan cargos por agresión con agravantes, robo con violencia y lesiones. Las autoridades locales confirmaron que se abrió una investigación formal para esclarecer la secuencia exacta de los hechos.
11 de 17

Incluso el alcalde de la ciudad, Benoît Payan, condenó públicamente el ataque y expresó solidaridad con la influencer mexicana, destacando que la pronta intervención policial permitió evitar consecuencias más graves.
12 de 17

Tras el ataque, Mercedes Roa fue trasladada en ambulancia al hospital más cercano, donde recibió atención por heridas que fueron catalogadas como “leves”.
13 de 17

Autoridades se encargaron de atender a las víctimas, incluida Mercedes Roa. Las heridas fueron trasladadas en ambulancia de bomberos a un hospital local para recibir atención médica. Posteriormente, se presentaron denuncias ante la policía nacional, que asumió la investigación bajo cargos de agresión con agravantes.
14 de 17

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó públicamente en sus redes sociales su condena al ataque y manifestó su respaldo a las víctimas. “Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible”, declaró Payan en un comunicado.
15 de 17

En paralelo, la noticia se difundió ampliamente en redes sociales, donde PipePunk, amigo y streamer cercano a Mercedes Roa, compartió un mensaje en la plataforma X para informar sobre el estado de la influencer.
16 de 17

PipePunk aclaró que, aunque no le correspondía abordar el tema, la influencer mexicana se encuentra bien y fuera de peligro, y que será ella quien decida cuándo hablar públicamente sobre lo sucedido
17 de 17

Mercedes Roa se ha dado el lujo de compartir con grandes estrellas del fútbol, en la imagen junto a Ronaldinho.

