Indignante: Mercedes Roa es atacada en la calle y esto es lo último sobre su salud

El alcalde de Marsella, Benoît Payan, expresó públicamente en sus redes sociales su condena al ataque y manifestó su respaldo a las víctimas. “Ofrezco todo mi apoyo a Mercedes Roa y sus amigas, víctimas de este ataque inaceptable. Agradezco a nuestros agentes de policía municipal por la rápida detención de los agresores; la justicia debe hacerse lo antes posible”, declaró Payan en un comunicado.