Messi cobra venganza, misteriosa chica lo metió en problema y Antonela con hondureña

Las imágenes de los festejos de Lionel Messi y sus compañeros del Inter Miami tras conquistar la MLS en Estados Unidos.

1 de 19

Así fue la celebración íntima de Messi tras festejar por primera vez un título de MLS en Estados Unidos.
2 de 19

Dos años después de su aterrizaje en la MLS y de acumular decepciones, Lionel Messi dio este sábado al Inter Miami su primera liga al ganar por 3-1 al Vancouver Whitecaps.

3 de 19

Los del Inter Miami se impusieron 3-1 en Florida con una actuación brillante de la Pulga, quien registró dos asistencias decisivas para los goles de Rodrigo De Paul y Tadeo Allende en el Chase Stadium.
4 de 19

Es el cuarto título logrado por la Pulga desde que llegó a la franquicia de Florida, luego de levantar la Leagues Cup 2023, la MLS Supporters’ Shield 2024 y el trofeo de la Conferencia Este, aunque este último no se cuenta como oficial.
5 de 19

Marco Antonio Muñiz Rivera, más conocido como Marc Anthony, fue el encargado de llevar la Copa conquistada por Messi y resto de jugadores del Inter Miami.
6 de 19

El inglés David Beckham no pudo ocultar su emoción tras el 3-1 del Inter Miami que los proclamó como campeones por primera vez de su histora de la MLS de EUA.
7 de 19

Jorge Mas Santos es el dueño del Inter Miami y posó junto a Messi y David Beckham con la copa conquistada.

8 de 19

La MLS destacó el momento que le entregaron la Copa a Leo Messi tras vencer en la final al Vancouver.

9 de 19

Messi logró vengarse del alemán Thomas Müller ya que éste milita en el Vancouver. El europeo ha sido un verdugo para Leo ya que le ganó la final de la Copa del Mundo en 2014, además fue parte del 8-2 del Bayern Múnich que le recetó al Barcelona por la Champions. El germano lució destrozado tras perder la MLS.
10 de 19

Pese a que lo ha ganado todo, Leo Messi siempre quiere ganar y lo demostró al lucir emocionado tras ganar el título de la MLS.
11 de 19

Lionel Messi celebró en los vestidores con su guardaespalda, el polémico Yassine Cheuko.
12 de 19

Lionel Messi lo logró: Inter Miami es el nuevo campeón de la MLS. Las Garzas, con Javier Mascherano como DT, superaron por 3-1 al Vancouver Whitecaps de Thomas Müller y se coronaron como el mejor equipo de Estados Unidos por primera vez en su historia.
13 de 19

Antonela Rocuzzo no podía faltar y estuvo presente al lado de sus hijos para apoyar a Leo Messi.
14 de 19

Antonela Roccuzzo compartió en plenos festejos del Inter Miami con la hondureña Doña Alba, quien es la mamá del catracho David Ruiz.

15 de 19

En las redes sociales se hizo viral esta joven que se acercó mucho a Messi en pleno festejo del Inter Miami.
16 de 19

Uno de los jocosos mensajes en las redes sociales sobre la chica que se acercó a Messi.

17 de 19

Lionel Messi pudo por fin quitarse la espina y alcanzar su primera Major League Soccer desde su llegada al fútbol estadounidense, inaugurando además las vitrinas de liga de Inter Miami. El astro rosarino, que aportó dos asistencias en la final ante Vancouver Whitecaps a meses de defender con la Selección Argentina el título mundial, dialogó con la transmisión oficial y reconoció el premio a "un esfuerzo muy grande".
18 de 19

Jordi Alba y Sergio Busquets le dicen adiós al fútbol y se despidieron con un título como jugadores del Inter Miami.

19 de 19

La plantilla de jugadores del Inter Miami celebró por todo lo alto su primer título de MLS.

