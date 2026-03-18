Barcelona arrolla la Champions, penal no pitado al Newcastle y show de Raphinha

El FC Barcelona afrontaba una auténtica prueba de fuego en los octavos de final de la UEFA Champions League frente al Newcastle United de Inglaterra.
El conjunto azulgrana salió con intensidad desde el pitazo inicial y, apenas al minuto 6, Raphinha inauguró el marcador tras una asistencia de Fermín López que lo dejó completamente solo dentro del área.
El brasileño celebró con euforia su tanto, desatando la alegría en el cuadro catalán.
Sin embargo, el Newcastle no se achicó y respondió rápidamente por la banda..
En esa jugada peligrosa, Anthony Elanga recibió un balón retrasado y lo envió al fondo de la red para igualar el marcador al minuto 15
Poco después, al 18, el Barcelona generó peligro a balón parado tras una falta lejana, con Raphinha como encargado de ejecutar un centro preciso al área.
El envío encontró a Gerard Martín, quien bajó el balón para que Marc Bernal llegara a empujarlo y devolviera la ventaja al conjunto culé.
El Newcastle mantuvo su postura ofensiva y al minuto 28 aprovechó un error de Lamine Yamal, quien intentó un pase de taco y terminó perdiendo la posesión.
El cuadro inglés capitalizó la jugada con otro balón retrasado que Elanga no desaprovechó, firmando su doblete y colocando el empate en el marcador.
Minutos más tarde, el Newcastle reclamó un penal tras una jugada polémica en el área, donde Canelo sujetó a Elanga, provocando la caída del extremo.
El árbitro acudió al VAR para revisar la acción, pero finalmente decidió no sancionar la pena máxima a favor del conjunto inglés.
Antes del descanso, Kieran Trippier cometió un penal sobre Raphinha tras sujetarlo dentro del área. La jugada fue revisada y el colegiado no dudó en señalar la infracción.
Lamine Yamal asumió la responsabilidad desde los once pasos y definió con precisión para poner el 3-2 antes del entretiempo.
El Barcelona salió al segundo tiempo con la misma intensidad y al minuto 51 volvió a golpear, esta vez con Raphinha asistiendo de gran manera a Fermín.
El joven centrocampista llegó sin marca y definió con un remate raso para vencer al guardameta del Newcastle y ampliar la ventaja.
Lejos de conformarse, el Barcelona siguió atacando y al 56, tras un tiro de esquina, Robert Lewandowski apareció para conectar de cabeza y enviar el balón al fondo de la red.
El delantero polaco volvió a hacerse presente poco después, culminando una gran jugada individual de Lamine Yamal, quien lo asistió para firmar el sexto tanto azulgrana.
Raphinha también quiso volver a aportar a la goleada y, tras un error defensivo del Newcastle, quedó mano a mano ante el portero para definir con categoría y sentenciar el 7-2 final.