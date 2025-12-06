Sportia Pádel Club presenta la Copa Xiaomi, el torneo de pádel más importante en Honduras

San Pedro Sula, Honduras.

Sportia Pádel Club inauguró oficialmente la Copa Xiaomi, un torneo que se proyecta como una de las experiencias deportivas y sociales más destacadas del país, combinando competencia de alto nivel, entretenimiento y lifestyle en un ambiente premium dentro de Merendón Place. El evento, impulsado por Xiaomi, se llevará a cabo del 5 al 13 de diciembre y reúne a más de 200 jugadores, quienes competirán en las categorías Masculino A, B, C y Rookie, y Femenino B y C, durante una semana Ilena de deporte, música y actividades especiales. Los ganadores recibirán premios valorados en más de 150,000 lempiras. La copa cuenta además con el acompañamiento de Coors Light, BMW y Excel, junto al respaldo de Diunsa y Crealaser, fortaleciendo la experiencia visual, deportiva y logística del torneo.

Las mejores experiencias

El licenciado Mario Alejandro Faraj, gerente de Mercadeo de Diunsa, brindó las palabras de bienvenida a los medios de comunicación e invitados especiales. "Estamos súper contentos de recibirlos aquí en Sportia Pádel Club, el mejor club de pádel de Honduras". Faraj agradeció a los jugadores por su confianza "para venir a hacer sus jugadas diarias" y por confiar en Sportia "para hacer los mejores torneos con la mejor experiencia en todo el país".

Innovación deportiva

Durante la inauguración, Marlon Cardona, gerente de Merendón Place, destacó el impacto del evento en la ciudad y el compromiso del proyecto con la innovación deportiva: "Este torneo representa la visión de Merendón Place: crear experiencias deportivas únicas que eleven la calidad de vida, el entretenimiento y la actividad física en un entorno moderno, social y diseñado para conectar a las personas. La Copa Xiaomi es un reflejo del nivel que queremos seguir construyendo en este proyecto".

Cardona agregó: “Nos sentimos muy halagados de recibirlos aquí en Merendón Place, donde podrán disfrutar de un amplio parqueo y también todas las diferentes comunidades que la plaza comercial tiene para todos ustedes, desde los restaurantes más premium de la ciudad, los mejores bancos, mejor tienda deportiva y, sobre todo, la mejor cancha de pádel de todo el país”.

Un torneo memorable

La Copa Xiaomi incorpora una producción cuidada que realza la experiencia del torneo, incluyendo DJ en vivo todos los días y un halftime show sorpresa durante la final del sábado 13 de diciembre, que promete elevar aún más la energia del cierre del evento.

A lo largo de la semana, Sportia ofrecerá un ambiente social vibrante, sumado a activaciones especiales y espacios diseñados para que jugadores y visitantes vivan el pádel con intensidad.

Con una propuesta que combina deporte, entretenimiento y estilo de vida, Sportia Pádel Club continúa consolidándose como el epicentro del pádel en Honduras. La Copa Xiaomi reafirma este compromiso, ofreciendo un torneo moderno, dinámico y memorable para jugadores y espectadores

Sportia Pádel Club

Sportia Pádel Club es el club de pádel más moderno y exclusivo de Honduras, ubicado en Merendón Place, San Pedro Sula.