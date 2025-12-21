  1. Inicio
  2. · Brand Studio
  3. · Te interesa

Laboratorios Finlay reconoce a su talento humano en celebración navideña

Durante la celebración de su cena navideña, Laboratorios Finlay reconoció a sus colaboradores y reafirmó su compromiso con la salud de los hondureños.

  • Actualizado: 21 de diciembre de 2025 a las 16:00 -
  • Brand Studio
Laboratorios Finlay reconoce a su talento humano en celebración navideña

Scarlette García, Ronnie Godoy, Aldo Rivas, Jorge Andrés Canahuati, Jacobo Morales, Himilce Núñez, Sandy Mejía y Richard Zablah. Entrega de reconocimiento a Jacobo Morales, del departamento de Operaciones.

 Fotos: Héctor Paz
San Pedro Sula, Honduras.

Como reconocimiento a su compromiso con la empresa y los resultados alcanzados durante 2025, Laboratorios Finlay celebró este viernes 19 de diciembre su cena navideña junto a sus colaboradores, en el salón El Forjador de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC).

Durante la velada, ejecutivos y colaboradores disfrutaron del tradicional intercambio de regalos, así como de juegos, rifas y la entrega de reconocimientos especiales a quienes destacaron este año en las diferentes áreas de la empresa.

Jorge Andrés Canahuati, gerente general, brindó las palabras de bienvenida a los colaboradores de Laboratorios Finlay.

Jorge Andrés Canahuati, gerente general, brindó las palabras de bienvenida a los colaboradores de Laboratorios Finlay.

“Es un placer y un orgullo para nosotros poder celebrar la Navidad con ustedes”, expresó Jorge Andrés Canahuati, gerente general de Laboratorios Finlay, empresa que este año cumple 63 años en el mercado hondureño.

Durante sus palabras de bienvenida, Canahuati afirmó que, más allá de los regalos, rifas y el Amigo Secreto, “le doy gracias a Dios y a ustedes, la familia Finlay, porque están compartiendo con nosotros”.

Sandy Mejía, gerente de Administración y Finanzas, destacó que Laboratorios Finlay es el único laboratorio a nivel nacional que provee medicamentos parenterales.

Sandy Mejía, gerente de Administración y Finanzas, destacó que Laboratorios Finlay es el único laboratorio a nivel nacional que provee medicamentos parenterales.

Compromiso con la salud de los hondureños

En cumplimiento de su compromiso de “Proveer salud para todos”, Laboratorios Finlay mantiene 63 años de operación en el país.

Periodo en el que la empresa "ha expandido sus operaciones y estamos trabajando arduamente por la salud de nuestros compatriotas”, señaló Sandy Mejía, gerente de Administración y Finanzas.

Mercadeo presentó un video institucional con testimonios de los colaboradores.

Mercadeo presentó un video institucional con testimonios de los colaboradores.

Sobre la proyección social de la empresa, la ejecutiva destacó que Laboratorios Finlay “es una empresa que se debe al pueblo hondureño”, e indicó que sus productos están presentes en todos los hospitales del país.

Asimismo, resaltó que Laboratorios Finlay es el único laboratorio a nivel nacional que provee medicamentos parenterales, como sueros básicos y electrolíticos.

Scarlette García, gerente de Capital Humano, indicó que Laboratorios Finlay este 2026 apostará por el talento interno y su proceso de transformación.

Scarlette García, gerente de Capital Humano, indicó que Laboratorios Finlay este 2026 apostará por el talento interno y su proceso de transformación.

Reconocimientos a colaboradores

La cena navideña fue el espacio propicio para reconocer a los colaboradores que durante 2025 destacaron por su compromiso con la empresa y los resultados obtenidos.

Scarlette García, gerente de Capital Humano, explicó que los reconocimientos se basan en características personales y cualidades destacadas por área, como la actitud colaborativa y el servicio al cliente interno. Detalló que los colaboradores fueron seleccionados mediante votación entre sus compañeros por área.

El equipo de Capital Humano: Zolanlly Tejada, Tania Orellana, Scarlette García, Tatiana Pineda y Vanessa Pineda.

El equipo de Capital Humano: Zolanlly Tejada, Tania Orellana, Scarlette García, Tatiana Pineda y Vanessa Pineda.

Los colaboradores que recibieron reconocimientos este año fueron:

Karla Liliana Rodríguez, de Gerencia General
Maryuris Tatiana Pineda García, de Capital Humano
Jacobo Morales, de Operaciones
Sebastián Maltez, de Mercadeo
Francis Celeste Santos, de Contabilidad

Momentos de alegría y sorpresa se vivieron durante el intercambio de regalos de la actividad El Amigo Secreto.

Momentos de alegría y sorpresa se vivieron durante el intercambio de regalos de la actividad El Amigo Secreto.

De cara a 2026, la ejecutiva anunció que la compañía apostará por el talento interno y su proceso de transformación. “Se vienen bastantes cambios importantes y relevantes, pero siempre apostando al desarrollo humano y a la transformación cultural como fin”, puntualizó.

Sebastián Maltez, coordinador de Mercadeo, destacó la destacada participación de Laboratorios Finlay en congresos y eventos del sector salud durante el 2025.

Sebastián Maltez, coordinador de Mercadeo, destacó la destacada participación de Laboratorios Finlay en congresos y eventos del sector salud durante el 2025.

Calidad y proyección social

Por su parte, Sebastián Maltez, coordinador de Mercadeo, destacó que Laboratorios Finlay tiene 63 años brindando salud a los hondureños, con medicamentos accesibles al bolsillo de la población.

Resaltó que la empresa mantiene una fuerte participación en congresos y actividades del sector salud a lo largo del año, además de realizar donaciones a iglesias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Todas esas organizaciones que se acercan siempre encuentran apoyo en Laboratorios Finlay”, subrayó.

Los colaboradores ganaron muchos premios en diversas actividades realizadas durante la velada.

Los colaboradores ganaron muchos premios en diversas actividades realizadas durante la velada.

Para 2026, indicó que los hondureños pueden esperar productos de calidad, precios accesibles y el compromiso permanente de la empresa con su lema: salud para todos.

Únete a nuestro canal de WhatsApp

Infórmate sobre las noticias más destacadas de Honduras y el mundo.
Redacción web
Brand Studio
brand.studio@go.com.hn

Brand Studio se especializa en crear estrategias de contenido para fortalecer la identidad de las marcas. Su equipo desarrolla formatos innovadores y utiliza el storytelling para conectar con las audiencias en diversas plataformas, generando resultados medibles y crecimiento en el mercado.

Ver más
Te gustó este artículo, compártelo
Últimas Noticias