Laboratorios Finlay reconoce a su talento humano en celebración navideña

San Pedro Sula, Honduras.

Como reconocimiento a su compromiso con la empresa y los resultados alcanzados durante 2025, Laboratorios Finlay celebró este viernes 19 de diciembre su cena navideña junto a sus colaboradores, en el salón El Forjador de la Cámara de Comercio e Industrias de Cortés (CCIC). Durante la velada, ejecutivos y colaboradores disfrutaron del tradicional intercambio de regalos, así como de juegos, rifas y la entrega de reconocimientos especiales a quienes destacaron este año en las diferentes áreas de la empresa.

“Es un placer y un orgullo para nosotros poder celebrar la Navidad con ustedes”, expresó Jorge Andrés Canahuati, gerente general de Laboratorios Finlay, empresa que este año cumple 63 años en el mercado hondureño. Durante sus palabras de bienvenida, Canahuati afirmó que, más allá de los regalos, rifas y el Amigo Secreto, “le doy gracias a Dios y a ustedes, la familia Finlay, porque están compartiendo con nosotros”.

Compromiso con la salud de los hondureños

En cumplimiento de su compromiso de "Proveer salud para todos", Laboratorios Finlay mantiene 63 años de operación en el país. Periodo en el que la empresa "ha expandido sus operaciones y estamos trabajando arduamente por la salud de nuestros compatriotas", señaló Sandy Mejía, gerente de Administración y Finanzas.

Sobre la proyección social de la empresa, la ejecutiva destacó que Laboratorios Finlay “es una empresa que se debe al pueblo hondureño”, e indicó que sus productos están presentes en todos los hospitales del país. Asimismo, resaltó que Laboratorios Finlay es el único laboratorio a nivel nacional que provee medicamentos parenterales, como sueros básicos y electrolíticos.

Reconocimientos a colaboradores

La cena navideña fue el espacio propicio para reconocer a los colaboradores que durante 2025 destacaron por su compromiso con la empresa y los resultados obtenidos. Scarlette García, gerente de Capital Humano, explicó que los reconocimientos se basan en características personales y cualidades destacadas por área, como la actitud colaborativa y el servicio al cliente interno. Detalló que los colaboradores fueron seleccionados mediante votación entre sus compañeros por área.

Los colaboradores que recibieron reconocimientos este año fueron: • Karla Liliana Rodríguez, de Gerencia General

• Maryuris Tatiana Pineda García, de Capital Humano

• Jacobo Morales, de Operaciones

• Sebastián Maltez, de Mercadeo

• Francis Celeste Santos, de Contabilidad

De cara a 2026, la ejecutiva anunció que la compañía apostará por el talento interno y su proceso de transformación. “Se vienen bastantes cambios importantes y relevantes, pero siempre apostando al desarrollo humano y a la transformación cultural como fin”, puntualizó.

Calidad y proyección social

Por su parte, Sebastián Maltez, coordinador de Mercadeo, destacó que Laboratorios Finlay tiene 63 años brindando salud a los hondureños, con medicamentos accesibles al bolsillo de la población. Resaltó que la empresa mantiene una fuerte participación en congresos y actividades del sector salud a lo largo del año, además de realizar donaciones a iglesias y Organizaciones No Gubernamentales (ONG). “Todas esas organizaciones que se acercan siempre encuentran apoyo en Laboratorios Finlay”, subrayó.