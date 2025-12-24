Constructora Palada inaugura moderno complejo industrial en San Pedro Sula

San Pedro Sula, Honduras.

Impulsados por la fe y una trayectoria de más de 45 años, Constructora Palada inauguró un complejo industrial con ofibodegas ubicado en el sector noreste de San Pedro Sula, consolidando el legado de don José Palada, fundador de la compañía. El proyecto ha crecido durante tres generaciones bajo el liderazgo del ingeniero Wilmer Palada, su esposa y sus hijos, quienes actualmente dirigen las empresas Ferretería Constructora Palada, Agua Purificada Palada e Inmobiliaria PB Palada-Barahona. Wilmer Palada, presidente de Constructora Palada, expresó su orgullo al ver a sus hijos asumir la dirección de las empresas, tal como él lo hizo en su momento. “Ahora yo estoy aconsejándolos a ellos para hacer una transición generacional, de la misma manera como hizo mi padre”, señaló.

Como parte de los planes de crecimiento, el ingeniero Palada anunció la diversificación del negocio ferretero, la creación de bloques certificados bajo estándares similares a Conhsa/Conetsa, la instalación de una segunda bloquera certificada y la construcción de una fábrica de láminas y canaletas. El complejo industrial cuenta con una bodega de más de 22,000 metros cuadrados disponibles para renta. Tras su instalación en San Pedro Sula, la empresa evalúa expandirse a otros puntos del país y se encuentra en negociaciones para ingresar al mercado estadounidense.

La infraestructura se desarrolla sobre un área de nueve manzanas, con aproximadamente 39,000 metros cuadrados de construcción en naves industriales y cerca de 60,000 metros cuadrados de concreto. “Hemos hecho esa inversión fuerte y gracias al Señor ha sido buena y la estamos culminando hoy”, enfatizó Palada. Actualmente, la empresa genera 150 empleos directos, 600 indirectos y mantiene relación con 450 contratistas. El ingeniero Palada instó a los empresarios a creer y trabajar por Honduras. “Nuestro país es un país muy hermoso, lleno de oportunidades”, expresó.

Por su parte, Sergio Perdomo, gerente administrativo de Constructora Palada, indicó que la empresa inicia una nueva etapa de desarrollo, marcando un hito en su trayectoria con un enfoque en construcción inteligente y transferencia generacional. Perdomo explicó que la capacidad operativa de la compañía les permite ejecutar proyectos industriales, gasolineras, centros de conveniencia y plazas comerciales, posicionando a Constructora Palada como una empresa vanguardista en el sector de la construcción.

Hasta la fecha, la empresa ha desarrollado más de 750 proyectos industriales y comerciales a nivel nacional, cuenta con más de 200 clientes activos y ha ejecutado más de 580 proyectos residenciales. La ingeniera Brenda Palada presentó el proyecto a través de un video institucional, destacando los valores familiares de fe, constancia y trabajo continuo transmitidos de generación en generación. La oración inicial estuvo a cargo del pastor Pedro Moreno, mientras que el mensaje de bendición fue ofrecido por el apóstol Germán Ponce.

Responsabilidad Social Empresarial

Ana Palada, gerente de Relaciones Comerciales y Responsabilidad Social Empresarial, expresó su satisfacción por la inauguración del complejo. “Con esta inauguración estamos marcando una diferencia, ya que estamos integrando un ecosistema empresarial en un solo espacio”, afirmó. Anunció que el grupo empresarial se prepara para un crecimiento significativo mediante un protocolo de expansión que les permitirá incursionar no solo como contratistas o desarrolladores de proyectos, sino también como comercializadores.

Destacó que la empresa ha mantenido un compromiso sostenido con la responsabilidad social empresarial, recibiendo reconocimientos durante siete años consecutivos. Entre sus acciones se incluyen programas de gestión de residuos, alianzas estratégicas y actividades de reforestación junto a la municipalidad. Asimismo, el programa “Construyendo Juntos un Mejor Futuro” contempla la construcción de escuelas y donación de materiales, además de protocolos de transparencia y anticorrupción.

Relaciones comerciales

Constructora Palada mantiene una relación comercial de varias décadas con Cementos del Norte S.A. Edwin Argueta, gerente general de Cenosa, afirmó haber sido testigo del crecimiento de la empresa, la cual se ha consolidado como líder en la industria nacional de la construcción. “Para nosotros es un orgullo nacional que empresas como Constructora Palada desarrollen este tipo de emprendimientos y sean exitosas en un mercado tan competitivo”, expresó Argueta. Gregorio Fernández, representante de Promotora del Norte, recordó que hace 25 años firmó el primer contrato con don José Palada mediante un apretón de manos, dando inicio a una relación basada en ética, respeto ambiental y responsabilidad social.

El regidor José Antonio Rivera destacó que la constructora es una empresa socialmente responsable que ha impulsado urbanizaciones que mejoran la calidad de vida de los habitantes, además de cumplir con todas las normas ambientales y de construcción. Durante el evento, Constructora Palada entregó reconocimientos a representantes de Industria Sula, Promotora del Norte, Banco Davivienda, Banco Lafise, la Cámara de Comercio e Industria de Cortés (CCIC) y la Municipalidad de San Pedro Sula.