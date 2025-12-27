MyPE+ de Bahnprovi impulsa a micro y pequeñas empresas de Honduras

Tegucigalpa, Honduras.

El programa MyPE+, impulsado por el Banco Hondureño para la Producción y la Vivienda (Banhprovi), cuenta con una sólida estructura financiera que combina recursos externos y fondos propios de la institución, con el objetivo de dinamizar los sectores productivos mediante condiciones financieras favorables y adaptadas a su realidad. El propósito fundamental de MyPE+, programa lanzado en septiembre de este año, es ampliar y fortalecer las oportunidades de financiamiento exclusivamente para microempresarios (1 a 10 empleos) y pequeños empresarios (11 a 50 empleos) en Honduras. El programa dispone de L2,064,000,000, de los cuales L1,055,000,000 provienen del Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE), canalizados a través de la Secretaría de Finanzas (Sefín) y ejecutados por Banhprovi, mientras que L1,009,000,000 corresponden a fondos propios de la institución. De ese monto total, a la fecha se han desembolsado L913,471,969, distribuidos en L646,679,521 provenientes del BCIE y L266,792,448 de fondos propios, informó Edwin Araque, presidente ejecutivo de Banhprovi.

Impacto

Para obtener una proyección más realista del impacto social y económico de MyPE+, Banhprovi segmentó el fondo total siguiendo una estrategia de distribución del 55% para microempresas y 45% para pequeñas empresas. En el sector micro, al destinar la mayor parte de los recursos a créditos de hasta L2 millones, se logra una mayor atomización del capital. "Esto significa que podemos rescatar o potenciar a 567 microempresas, que son las mayores generadoras de empleo inmediato en las comunidades", explicó Araque. En cuanto al sector pequeño, con los L928.8 millones asignados, el programa tiene capacidad para financiar a 31 empresas que requieran el monto máximo de L30 millones, destinado a inversiones de gran escala como naves industriales o maquinaria pesada. Este escenario corresponde al denominado "máximo apalancamiento". Sin embargo, si los beneficiarios solicitan montos inferiores al tope permitido, el número de negocios atendidos podría duplicarse o incluso triplicarse, ampliando el beneficio a miles de familias hondureñas. "Se espera beneficiar a más de 1,000 micro y pequeñas empresas, aunque ese comportamiento dependerá de si los solicitantes piden menos del máximo establecido", detalló. El programa MyPE+ establece una estructura de tasas diferenciada, de acuerdo con el tamaño de la unidad económica, con el objetivo de asegurar la sostenibilidad del crédito y el acompañamiento técnico. Para el pequeño empresario se ofrece una tasa preferencial de hasta 7%, mientras que para el microempresario la tasa alcanza un máximo de 22%. El papel de las instituciones financieras es fundamental, ya que actúan como el puente entre los recursos de Banhprovi y el empresario final. Bajo el modelo de Banca de Segundo Piso, Banhprovi no entrega los fondos directamente al público, sino que opera a través de Instituciones Financieras Intermediarias (IFI), entre ellas bancos comerciales, cooperativas de ahorro y crédito, microfinancieras y las Organizaciones Privadas de Desarrollo Financiero (OPDF).

Invirtiendo en los negocios