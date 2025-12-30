Optimus Card, UTH y Tiendas Mendels sellan alianza estratégica para ofrecer beneficios exclusivos a hondureños

Tegucigalpa, Honduras.

Optimus Card, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y Tiendas Mendels establecen una alianza estratégica con el objetivo de brindar mayores beneficios a sus clientes a nivel nacional, fortaleciendo la propuesta de valor de ambas marcas a través de descuentos exclusivos en comercio y educación. Como parte de este acuerdo, los usuarios de Optimus Card podrán acceder a un 10% de descuento en compras físicas y de contado en las 16 tiendas Tiendas Mendels a nivel nacional, beneficio que se suma a otras promociones especiales que estarán disponibles de manera exclusiva durante la vigencia de la alianza.

Jaqueline Redondo, directora de Medios de UTH, expresó, "Este es un gran beneficio para nuestros alumnos de la Universidad Tecnológica de Honduras, UTH, y para la persona que quiera adquirir también esta tarjeta de beneficios que forma parte de alianzas estratégicas en muchos comercios, desde restaurantes, cafés, tiendas de ropa, entre otras cosas". La ejecutiva también agregó, "Hoy estamos muy felices, porque empezamos pequeño, pero ahora estamos escalando a un gran lugar". De igual forma, Tiendas Mendels amplía los beneficios a sus afiliados del programa de fidelización Cliente Estrella, el cual además de ofrecer acumulación de puntos por compras, ahora incorpora nuevas ventajas educativas a través de su red de comercios amigos.

Alejandro Olluela, gerente Comercial de Tiendas Mendels, manifestó, “Como tienda Mendel estamos muy comprometidos con nuestras familias hondureñas para apoyar la educación del país, en el cual hicimos una alianza estratégica en lo que es la parte de educación, en donde todos nuestros afiliados a cliente estrella Mendels van a obtener un 15% de descuento en todo lo que es la parte a nivel de pregrado y un 10 % de descuento a nivel de posgrado en toda la Universidad Tecnológica de Honduras a nivel nacional”. Es así, como gracias a esta alianza, los Clientes Estrella, debidamente acreditados, podrán acceder a descuentos en la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH), entre los que se incluyen:

• 15% de descuento en el pago de cuota parcial de pregrado

• 10% de descuento en el pago de cuota parcial de posgrado

Descuentos Exclusivos