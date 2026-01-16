Optimus Card, UTH y McDonald’s se unen en alianza estratégica que genera oportunidades en Honduras

En un esfuerzo innovador que combina educación, bienestar y oportunidades financieras, Optimus Card, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y McDonald's Honduras formalizaron una alianza estratégica que beneficiará a cientos de familias hondureñas.
El acuerdo integra a instituciones del ecosistema UTH, Optimus Card y Grupo Inversa, incluyendo el Centro Politécnico del Norte, PrestaAuto, PrestaYa, CrediRapid y CrediMóvil, consolidando un modelo de colaboración que conecta educación, consumo inteligente y desarrollo sostenible del capital humano.
Esta iniciativa busca promover educación accesible, bienestar laboral, innovación comercial y crecimiento sostenible, generando valor tanto para los colaboradores de McDonald's como para sus familias y clientes.
Aida Gutiérrez, gerente de país de McDonald's Honduras, destacó la importancia de la colaboración: "Estamos contentos porque hemos generado una alianza con Optimus Card que es un ganar-ganar tanto para los estudiantes como para nuestros colaboradores. Todos los portadores de la tarjeta podrán agrandar su Mcmenú gratis, y, además, nuestros colaboradores también tendrán beneficios educativos y becas".
También resaltó la innovación del nuevo restaurante en San Pedro Sula: “Este es el restaurante número 16 en Honduras y el único en Centroamérica con cocina en el segundo nivel y banda transportadora que lleva la comida al salón, para que los clientes disfruten cómodamente de su experiencia”.
Por su parte, Edgardo Enamorado, secretario general de UTH, agregó: "Todo estudiante de UTH tiene Optimus Card, así que ahora pueden agrandar su combo en cualquier McDonald's de Honduras. Esto es un beneficio para estudiantes, profesores, administrativos y todos los que trabajan con nosotros".
En el ámbito educativo, los colaboradores de McDonald's accederán a descuentos de hasta 20% en carreras de pregrado y 15% en posgrados en UTH, además de tres becas completas de excelencia académica para quienes mantengan un rendimiento académico superior al 90%. El Centro Politécnico del Norte ofrecerá descuentos del 20% en ciclo común y bachillerato acelerado para cónyuges e hijos de los colaboradores.
En lo financiero, Grupo Inversa y sus marcas otorgarán beneficios preferenciales, incluyendo cero gastos de cierre, tasas del 3% y financiamiento de hasta el 65% del valor del avalúo del vehículo, facilitando el acceso responsable a soluciones crediticias.
Mientras tanto, la Máster Emma Mejía Valladares, directora de Mercadeo de UTH, explicó: "Optimus Card es una membresía de ahorro inteligente que ofrece beneficios a los hondureños. Hoy hacemos una alianza con McDonald's, que incluye descuentos y becas para colaboradores, y beneficios para los clientes que presenten su tarjeta. Seguimos innovando y creando experiencias memorables en los hondureños".
Los clientes también podrán disfrutar de beneficios exclusivos en restaurantes McDonald's presentando su Optimus Card, mientras que Optimus Card se encargará de comunicar todos los beneficios mediante campañas digitales y activaciones mensuales.
La alianza, que entra en vigor el 16 de enero de 2026, reafirma el compromiso de estas organizaciones con la educación accesible, el bienestar laboral, la innovación y el desarrollo sostenible, demostrando que trabajar juntos genera un impacto positivo real en personas, empresas y comunidades.
Si aún no formas parte de la membresía digital más completa de Honduras, este es el momento de sumarte y comenzar a disfrutar de beneficios exclusivos pensados para mejorar tu día a día. Para conocer más sobre Optimus Card y cómo obtenerla, puedes visitar optimuscardvip.com y descubrir todo lo que esta alianza tiene preparado para ti y tu familia.