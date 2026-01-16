Optimus Card, UTH y McDonald’s se unen en alianza estratégica que genera oportunidades en Honduras

En un esfuerzo innovador que combina educación, bienestar y oportunidades financieras, Optimus Card, la Universidad Tecnológica de Honduras (UTH) y McDonald's Honduras formalizaron una alianza estratégica que beneficiará a cientos de familias hondureñas. El acuerdo integra a instituciones del ecosistema UTH, Optimus Card y Grupo Inversa, incluyendo el Centro Politécnico del Norte, PrestaAuto, PrestaYa, CrediRapid y CrediMóvil, consolidando un modelo de colaboración que conecta educación, consumo inteligente y desarrollo sostenible del capital humano. Esta iniciativa busca promover educación accesible, bienestar laboral, innovación comercial y crecimiento sostenible, generando valor tanto para los colaboradores de McDonald's como para sus familias y clientes.

Aida Gutiérrez, gerente de país de McDonald's Honduras, destacó la importancia de la colaboración: "Estamos contentos porque hemos generado una alianza con Optimus Card que es un ganar-ganar tanto para los estudiantes como para nuestros colaboradores. Todos los portadores de la tarjeta podrán agrandar su Mcmenú gratis, y, además, nuestros colaboradores también tendrán beneficios educativos y becas". También resaltó la innovación del nuevo restaurante en San Pedro Sula: "Este es el restaurante número 16 en Honduras y el único en Centroamérica con cocina en el segundo nivel y banda transportadora que lleva la comida al salón, para que los clientes disfruten cómodamente de su experiencia". Por su parte, Edgardo Enamorado, secretario general de UTH, agregó: "Todo estudiante de UTH tiene Optimus Card, así que ahora pueden agrandar su combo en cualquier McDonald's de Honduras. Esto es un beneficio para estudiantes, profesores, administrativos y todos los que trabajan con nosotros". En el ámbito educativo, los colaboradores de McDonald's accederán a descuentos de hasta 20% en carreras de pregrado y 15% en posgrados en UTH, además de tres becas completas de excelencia académica para quienes mantengan un rendimiento académico superior al 90%. El Centro Politécnico del Norte ofrecerá descuentos del 20% en ciclo común y bachillerato acelerado para cónyuges e hijos de los colaboradores.