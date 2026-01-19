Durante el Kia Open 2026: Corporación Jaar y Kia Honduras revelan la nueva Sportage Híbrida, una SUV que combina diseño innovador y alto desempeño

Tegucigalpa, Honduras.

En una noche llena de emoción, movimiento, innovación y compromiso con la sostenibilidad, Corporación Jaar, distribuidor exclusivo de Kia en Honduras, presentó oficialmente la nueva Kia Sportage Híbrida. Este modelo redefine las expectativas en el segmento SUV al combinar potencia, eficiencia, seguridad y diseño innovador en un solo vehículo.

El evento tuvo lugar durante la inauguración del Kia Open 2026, en el exclusivo Lomas Club Deportivo. El primer torneo oficial de tenis del año, subrayando la conexión de Kia con el deporte y la comunidad.

Innovación, eficiencia, seguridad y potencia superior

Kia Sportage, el modelo más vendido de la firma coreana a nivel global, llego a Honduras ahora en su versión híbrida (HEV). En su quinta generación, la nueva Kia Sportage Híbrida presenta un renovado y elegante diseño frontal con una parrilla imponente, faros de iluminación LED bajo la filosofía Star- Map, un motor de gasolina de cuatro cilindros 1.6 Turbo y con asistencia de un motor eléctrico de 270 voltios que en conjunto entregan una potencia superior de 235 caballos de fuerza y un torque de 367 Nm, generando un consumo estimado de combustible de 90 kilómetros por galón, que hacen de este modelo más eficiente y la SUV más potente de su segmento en Honduras.

En su interior, la nueva Kia Sportage Híbrida incorpora una pantalla táctil de 12.3 pulgadas con conectividad inalámbrica, clúster de instrumentos digital y aire acondicionado automático. Destaca además por sus asientos de cuero, iluminación ambiental personalizable y un mayor espacio en la segunda fila, ofreciendo condiciones superiores de comodidad y confort para una experiencia de conducción más placentera y sofisticada. En materia de seguridad, la nueva Kia Sportage Híbrida ofrece un alto nivel de protección gracias a sus seis bolsas de aire, freno de estacionamiento electrónico, asistente de arranque y descenso en pendiente, control de estabilidad, mantenimiento de carril, limitador de velocidad y alerta de colisión.

Además, incorpora cámara de reversa y sensores de punto ciego y de estacionamiento frontales y traseros, integrados en su avanzado sistema de asistencias a la conducción (ADAS). Este modelo ha obtenido la máxima calificación de 5 estrellas en seguridad por Latin NCAP, reafirmando el compromiso de Kia con la protección de sus conductores a través de tecnología de vanguardia y estándares de seguridad de clase mundial.

Futuro más sostenible

"La nueva Kia Sportage Híbrida es un símbolo de innovación y tecnología avanzada, ofreciendo máxima potencia con eficiencia superior pensados para un futuro más sostenible", expresó Mario Acosta, director Nacional de Ventas de Kia Honduras y Corporación Jaar. También añadió: “El nuevo Kia Sportage Híbrido representa la quinta generación de un vehículo icónico, el más vendido a nivel mundial de la marca, con más de 7 millones de unidades en 2025. Este modelo actualizado combina diseño moderno, seguridad avanzada y eficiencia híbrida, ofreciendo 235 caballos de fuerza y hasta 1,000 km de autonomía, demostrando que la innovación puede ser potente, dinámica y responsable con el medio ambiente".

Descubre El Kia Open 2026

Con motivo del lanzamiento, se inaugura el "Kia Open 2026", el primer torneo oficial de tenis del año, patrocinado por Kia Honduras, que se llevará a cabo del 15 al 22 de enero de 2026 en el Lomas Club Deportivo de Tegucigalpa. El evento reunirá a 103 de los mejores tenistas del país en seis categorías y se desarrollará a lo largo de siete días de competencia. Asimismo, cuenta con el valioso apoyo de copatrocinadores y aliados estratégicos como Banco de Occidente, Sumatra y The Pub, cuyo respaldo ha sido clave para hacer posible esta iniciativa.

El Gran Premio del Kia Open 2026 seleccionará, con base en los resultados de las distintas categorías, a dos jugadores destacados por su desempeño, quienes tendrán la oportunidad de vivir, junto a un acompañante, la emocionante experiencia del prestigioso Rio Open ATP 500 2026, que se celebrará en febrero en Río de Janeiro, Brasil. Este premio refleja la esencia de Kia, "Emoción en Movimiento", al ofrecer experiencias únicas que conectan de manera auténtica a la marca con las personas. 'Esta noche celebramos el progreso, la innovación y el camino hacia una movilidad más inteligente y sostenible. Gracias por confiar en Kia, por acompañarnos en este nuevo capítulo y por ser parte del futuro de la movilidad", señaló Adriana Jaar, vicepresidenta de Kia Honduras y Corporación Jaar.

Asimismo, agregó: “Para nosotros es un orgullo presentar la nueva Kia Sportage Híbrida, un vehículo que refleja nuestra apuesta por la tecnología, la eficiencia y la sostenibilidad. Este modelo simboliza la evolución de Kia y nuestro compromiso de ofrecer experiencias de conducción innovadoras, seguras y emocionantes para todos los hondureños, consolidando a nuestra marca como un referente global en movilidad responsable".

Aliados estratégicos

"Para Banco de Occidente, apoyar espacios como el Kia Open 2026 es una extensión de nuestro compromiso con el país. Llevamos 75 años acompañando a las familias hondureñas, apoyando sus sueños y celebrando sus logros. Esta alianza con Kia refleja una visión compartida de largo plazo, que conecta el deporte, la innovación y el desarrollo", expresó Leonel Rivas, gerente de Mercadeo y Estrategia Comercial de Banco de Occidente.