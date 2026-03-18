Cae alias Leroy en la López Arellano; se habría hecho pasar por miembro de banda Tren de Aragua

Choloma, Cortés.

Un presunto extorsionador fue detenido en un operativo ejecutado en las últimas horas en el sector López Arellano, Choloma, Cortés. Se trata de alias Leroy (49), a quien las autoridades identifican como miembro de la banda denominada La Rumba.

De acuerdo con las investigaciones preliminares, tendría alrededor de nueve años de pertenecer a esta estructura, desempeñándose principalmente en actividades relacionadas con el cobro de extorsiones en esa zona del norte del país.

Los agentes también informaron que el sospechoso cuenta con antecedentes policiales, ya que fue requerido en junio de 2017 por la entonces Fuerza Nacional Anti-Extorsión en la misma colonia, por suponerlo responsable de extorsión, portación ilegal de arma de fuego y asociación ilícita.