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Cae alias Leroy en la López Arellano; se habría hecho pasar por miembro de banda Tren de Aragua

Según autoridades, es miembro de la banda La Rumba, pero se hacía pasar por integrante del Tren de Aragua

Cae alias Leroy en la López Arellano; se habría hecho pasar por miembro de banda Tren de Aragua

Agentes de la Dipampco detuvieron al sospechoso en la López Arellano.

Choloma, Cortés.

Un presunto extorsionador fue detenido en un operativo ejecutado en las últimas horas en el sector López Arellano, Choloma, Cortés.

Se trata de alias Leroy (49), a quien las autoridades identifican como miembro de la banda denominada La Rumba.

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De acuerdo con las investigaciones preliminares, tendría alrededor de nueve años de pertenecer a esta estructura, desempeñándose principalmente en actividades relacionadas con el cobro de extorsiones en esa zona del norte del país.

Agentes de la Dipampco coordinaron el operativo en el que fue detenido alias Leroy.

Agentes de la Dipampco coordinaron el operativo en el que fue detenido alias Leroy.

Los agentes también informaron que el sospechoso cuenta con antecedentes policiales, ya que fue requerido en junio de 2017 por la entonces Fuerza Nacional Anti-Extorsión en la misma colonia, por suponerlo responsable de extorsión, portación ilegal de arma de fuego y asociación ilícita.

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Durante la detención, los uniformados incautaron dinero en efectivo, un teléfono celular —que será sometido a análisis técnico— y un vehículo tipo turismo, elementos que serán incorporados como parte de la investigación para determinar su posible uso en actividades ilícitas.

Tras reunir indicios que lo vinculan con el delito, el individuo fue puesto a disposición de la Fiscalía correspondiente, acusado de extorsión en perjuicio de testigos protegidos.

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Redacción La Prensa
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